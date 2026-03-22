Iranul amenință cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz dacă sectorul său energetic va fi atacat

Iranul va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă preşedintele american Donald Trump îşi pune în practică ameninţarea de a lovi instalaţiile energetice iraniene, a transmis comandamentul interarme iranian într-un comunicat emis duminică, relatează AFP şi Reuters.

Trump a dat sâmbătă seară Iranului un ultimatum să deschidă în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că în caz contrar atacurile aeriene americano-israeliene vor "distruge" de asemenea centralele electrice ale Iranului. Primul răspuns al Teheranului a fost că strâmtoarea este deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor care au legături cu "inamicii Iranului", scrie Agerpres.

Într-un comunicat emis duminică, comandamentul interarme iranian Khatam al-Anbiya a transmis că, dacă aceste ameninţări din partea SUA vor fi puse în aplicare, Strâmtoarea Ormuz "va fi complet închisă şi nu se va redeschide până când nu vom fi reconstruit centralele electrice distruse".

Vor fi de asemenea ţintite companiile cu acţionariat american din regiune, la fel şi instalaţiile energetice din ţările care găzduiesc baze americane, se arată în acelaşi comunicat.

Președintele Iranului: „Amenințările și teroarea nu fac decât să ne întărească unitatea”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că „amenințările și teroarea” întăresc unitatea iraniană, după ce Donald Trump a avertizat ieri că va „distruge” centralele electrice iraniene dacă strâmtoarea Ormuz nu este deschisă în termen de 48 de ore. Pezeshkian a spus:

”Iluzia ștergerii Iranului de pe hartă arată disperare împotriva voinței unei națiuni care a făcut istorie. Amenințările și teroarea nu fac decât să ne întărească unitatea. Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor, cu excepția celor care ne încalcă teritoriul. Condamnăm cu fermitate amenințările delirante pe câmpul de luptă”, scrie The Guardian.

Mai devreme duminică şi preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ameninţat că Iranul va distruge infrastructura vitală din întreaga regiune dacă SUA şi Israelul atacă infrastructura energetică iraniană. „De îndată ce vor fi vizate centralele electrice şi infrastructura ţării noastre, infrastructura vitală, precum şi infrastructurile energetice şi petroliere din întreaga regiune vor fi considerate ţinte legitime şi vor fi distruse ireversibil", a scris oficialul iranian pe reţeaua de socializare X.

Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat deja că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora, în timp ce SUA încă ezită să recurgă la opţiunea riscantă a escortării militare a navelor comerciale ce traversează această cale navigabilă prin care tranzitează aproximativ 20% din comerţul mondial cu petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), iar preşedintele Trump nu a reuşit să-şi convingă aliaţii să se implice într-o acţiune militară de securizare a strâmtorii.