Decizie neașteptată la Washington: Trump prelungește cu cinci zile ultimatumul dat Teheranului. Atacurile asupra infrastructurii iraniene sunt suspendate

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iran au purtat în ultimele două zile discuții „foarte constructive și productive” privind o posibilă soluționare a conflictelor din Orientul Mijlociu.

În urma acestor negocieri, liderul de la Washington a anunțat amânarea, pentru o perioadă de cinci zile, a oricăror atacuri militare vizând centralele electrice și infrastructura energetică iraniană.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și productive privind o soluționare completă și definitivă a conflictelor dintre noi din Orientul Mijlociu. Având în vedere tonul și caracterul acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis Donald Trump, pe platforma sa.

Anunțul vine într-un moment de tensiuni accentuate între Washington și Teheran, după schimburi recente de amenințări și discuții privind posibile acțiuni militare în regiune.

Iranul susține că ar putea folosi inclusiv mine marine amplasate de pe coastă sau mine plutitoare pentru a bloca rutele de acces și liniile de comunicație din zonă, ceea ce ar transforma întreaga regiune într-o zonă cu acces extrem de limitat pentru navigație.

„Va fi practic blocat”: Iranul amenință să mineze Golful Persic

Avertismentul vine pe fondul informațiilor publicate de The Guardian, potrivit cărora Statele Unite ar analiza scenarii ce includ ocuparea sau blocarea insulei Kharg, un punct strategic esențial pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Scopul unor astfel de acțiuni ar fi exercitarea de presiuni asupra Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În reacție, oficialii iranieni au transmis că orice atac asupra coastelor sau insulelor Republicii Islamice, atribuit forțelor SUA sau Israelului, ar declanșa o ripostă extinsă. Aceasta ar include minarea masivă a rutelor maritime din Golful Persic, ceea ce ar putea afecta grav traficul naval internațional și aprovizionarea cu petrol.

„În acest caz, întregul Golf Persic ar deveni o zonă comparabilă cu Strâmtoarea Ormuz, pentru o perioadă îndelungată. Golful ar fi practic blocat, iar responsabilitatea ar aparține părții care a formulat amenințările”, au declarat reprezentanți ai Consiliului de Apărare iranian.