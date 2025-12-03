Prăbușire pe piața cripto: Compania fiilor lui Trump pierde un miliard de dolari într-o singură zi

American Bitcoin, compania de minat criptomonede susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, a suferit o prăbușire bruscă la bursă, acțiunile sale pierzând aproape 40% din valoare într-o singură zi.

Acțiunile American Bitcoin au închis în scădere cu 38,8%, echivalentul a aproximativ 1 miliard de dolari șterși din capitalizarea de piață, potrivit Financial Times. Datele Bloomberg arată că volumul tranzacțiilor a fost de aproape 40 de ori mai mare decât media obișnuită, semn al unei zile extrem de volatile.

Eric Trump, cofondator și director de strategie al American Bitcoin, a pus declinul pe seama investitorilor care, după ce au contribuit cu 215 milioane de dolari în finanțare privată în luna iunie, au avut pentru prima dată ocazia să „blocheze profiturile”. „Acesta este motivul pentru care vedem volatilitate la bursă”, a explicat el.

Compania minează bitcoin, procesul prin care sunt create noi monede și își păstrează propria rezervă „strategică” de criptomonede.

Reacțiile conducerii American Bitcoin

Matt Prusak, președintele companiei, a subliniat că încheierea perioadei de blocare „afectează cine poate cumpăra sau vinde, nu activele pe care le operăm sau munca pe care o face echipa în fiecare zi”.

Deși Donald Trump Jr. a fost un investitor timpuriu în proiect, rolul executiv principal îi revine lui Eric Trump, care conduce direcția strategică a companiei.

Alte proiecte cripto susținute de familia Trump

American Bitcoin este doar una dintre mai multe inițiative cripto sprijinite de fiii lui Donald Trump. Donald Trump Jr. și Eric Trump sunt și cofondatorii World Liberty Financial, companie care a emis miliarde de tokenuri proprii și îl prezintă pe Donald Trump drept cofondator emerit. Tokenul WLF a pierdut 86% din valoare în ultimul an, potrivit CoinMarketCap.

În paralel, Trump Media & Technology Group (TMTG), firma care gestionează platforma Truth Social și este controlată de familia Trump, a anunțat că intenționează să strângă 1,5 miliarde de dolari în acțiuni noi și încă 1 miliard de dolari prin obligațiuni convertibile, cu scopul de a crea o „trezorerie bitcoin”. Acțiunile TMTG au scăzut cu aproape 70% de la începutul anului.

Declinuri similare au afectat și alte companii catalogate ca „de rezervă bitcoin”, pe fondul unei vânzări masive ce a cuprins sute de active digitale în ultimele luni.