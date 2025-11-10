search
Analiză Cum este influențat prețul Bitcoin de economia globală

0
0
Publicat:

Dacă odinioară era izolată, industria cripto devine acum strâns legată de economia globală. Bitcoin, cel mai important indicator al acestei pieței, își schimbă deseori prețul în funcție de datele economice și de deciziile de politică monetară.

Bitcoin
Prețul Bitcoin oscilează în funcție de evoluția economiei globale. Foto Shutterstock

Această legătură a devenit una dintre trăsăturile principale ale sectorului cripto în 2025, se arată într-o analiză realizată de Bitget. Cel mai recent exemplu al acestei corelații a apărut pe 24 octombrie 2025, când prețul Bitcoin (BTC) a crescut brusc până la aproximativ 110.000 de dolari, imediat după publicarea datelor privind inflația din SUA pentru luna septembrie. Astfel de reacții rapide la evenimente economice arată că factorii care influențează finanțele tradiționale, au început să modeleze direct comportamentul investitorilor din zona cripto.

Granița dintre digital și tradițional, tot mai fină

Perioada în care Bitcoin se comporta ca un activ independent se apropie de sfârșit. Faptul că prețurile criptomonedei urmează tendințele pieței de acțiuni a fost subliniat pentru prima dată de Fondul Monetar Internațional (FMI) la începutul anului 2022, iar această tendință s-a accentuat până în 2025. Date recente de la Matrixport arată o corelație pozitivă constantă între Bitcoin și indicele NASDAQ 100, dominat de companii tehnologice. Cu alte cuvinte, atunci când piața de acțiuni crește sau scade, Bitcoin tinde să se miște în aceeași direcție, explică analiștii.

În plus, relația dintre BTC și obligațiuni arată o apropiere tot mai mare de comportamentul pieței de acțiuni. În prezent, există o corelație negativă între Bitcoin și obligațiuni. Pe scurt, când prețurile obligațiunilor scad, acțiunile (și Bitcoin) tind să crească. Cu o pondere de aproximativ 59% din piața cripto, evoluția acestei criptomonede indică adesea direcția întregului sector, care ajunge astfel să fie influențat indirect de politicile economice globale și de sentimentul general al investitorilor.

Investițiile instituționale apropie cripto de finanțele clasice

Lumea financiară se bazează pe interconectare. Pe măsură ce instituțiile financiare tradiționale (TradFi) își consolidează prezența în domeniul cripto, cele două piețe se unifică. Aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin de către SEC, la începutul lui 2024, a marcat un moment decisiv și a atras intrări record de capital în 2025. Aceste instrumente le oferă investitorilor tradiționali posibilitatea de a beneficia de potențialul BTC fără a fi nevoiți să dețină moneda digitală.

Această cerere uriașă din partea investitorilor instituționali are un impact major asupra prețului Bitcoin. Chiar și BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a înregistrat un succes impresionant cu fondul iShares Bitcoin Trust (IBIT), care a ajuns la aproape 100 de miliarde de dolari în active administrate până în octombrie 2025 și a generat peste 240 de milioane de dolari venit anual. Astfel, fondul a devenit cel mai profitabil ETF al companiei. Entuziasmul de pe piața ETF-urilor se transmite rapid și pe piața spot a BTC și influențează prețurile din întregul ecosistem cripto. Mai mult, estimările arată că investițiile instituționale directe vor crește în anul următor.

Cum este influențată zona cripto

Pentru că piața cripto este tot mai strâns legată de sistemul financiar tradițional, iar condițiile economice influențează tot mai mult deciziile de investiții, activele digitale reacționează firesc la schimbările din economie, se arată în analiză.

Inflația, de exemplu, are mai multe canale prin care poate influența prețurile criptomonedelor. Adesea descris ca o formă de protecție împotriva inflației, Bitcoin tinde să performeze mai pozitiv atunci când indicele prețurilor de consum (CPI) crește. Totuși, o inflație ridicată determină Rezerva Federală (FED) să intervină pentru a o tempera, prin majorarea ratelor dobânzilor. Dobânzile ridicate pot afecta investitorii, deoarece reduc profiturile reale (ajustate la inflație) și, uneori, duc la scăderea valorii acțiunilor - un tipar pe care Bitcoin a început și el să îl urmeze.

Mai mult, dobânzile ridicate fac împrumuturile mai scumpe, reducând accesul la capital pentru startup-urile cripto și, implicit, resursele disponibile pentru investiții și tranzacționare.

Așadar, Bitcoin nu mai este un activ izolat. Prețul său este tot mai legat de economia tradițională, urmărind adesea tendințele pieței de acțiuni și reacționând rapid la evenimente economice majore, precum rapoartele despre inflație (CPI).

Având în vedere acest fenomen, investitorii ar trebui să urmărească îndeaproape gradul de corelație cu piețele tradiționale și principalii factori macroeconomici, pentru a anticipa direcția prețului. O scădere a acestei legături poate fi un semnal pozitiv, care anunță un nou val de creștere bazat pe fundamente proprii Bitcoin, nu pe tendințele generale ale pieței, mai adaugă analiștii.

