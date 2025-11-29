Planul de pace al lui Trump. O delegație ucraineană merge în SUA pentru negocieri cu Witkoff și Kushner

O delegație ucraineană se îndreaptă spre Statele Unite pentru noi discuții legate de un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, a declarat o persoană familiară cu subiectul pentru Bloomberg.

Grupul — din care fac parte Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și prim-adjunctul ministrului de externe, Serghi Kisliția — urmează să se întâlnească în Florida cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Trump, a precizat sursa, care a cerut anonimatul din cauza sensibilității planificării. Witkoff este programat să conducă o delegație americană la discuțiile din Rusia săptămâna viitoare.

O convorbire telefonică de luna trecută, între Witkoff și un oficial de rang înalt de la Kremlin, a dezvăluit modul în care emisarul lui Trump a sugerat colaborarea pentru un plan privind Ucraina, potrivit unei înregistrări analizate de Bloomberg.

Săptămâna trecută, SUA au transmis un ultimatum către Kiev pentru a accepta, până la Ziua Recunoștinței, termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. Documentul a fost simplificat prin separarea celor mai sensibile aspecte, după o avalanșă de activitate diplomatică la Geneva și sub presiunea aliaților europeni ai Kievului.

Țările europene au fost excluse de la detaliile multor aspecte ale discuțiilor, fiind implicate doar în consultări bilaterale acolo unde aportul lor este absolut necesar în acest stadiu, cum ar fi definirea garanțiilor de securitate împreună cu SUA.

Deși Washingtonul a anunțat progrese în discuțiile cu Ucraina, negocierile se confruntă în continuare cu aceleași obstacole ca în rundele precedente: ceea ce mulțumește Ucraina este probabil inacceptabil pentru Rusia, și invers.

Președintele rus Vladimir Putin și-a reiterat joi cererea ca armata ucraineană să se retragă din zone ale regiunii Donețk pe care Moscova nu a reușit să le cucerească prin forță, o idee respinsă în repetate rânduri de Kiev.

Vizita delegației ucrainene are loc într-un moment delicat, în care președintele Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni interne tot mai mari din cauza unui scandal de corupție. Andriy Yermak, cel mai apropiat aliat al său și șeful cancelariei prezidențiale, care conducea negocierile de pace, a fost nevoit să își depună demisia vineri.