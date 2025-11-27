Putin pune condiții: Ucraina trebuie să se retragă din teritoriile controlate, altfel Rusia continuă lupta

Putin repetă același mesaj că războiul din Ucraina s-ar opri doar dacă Kievul își retrage trupele din zonele revendicate de Rusia. În același timp se laudă cu discuții cu SUA și îi ia în derâdere pe liderii UE despre ideea că ar vrea să atace Europa.

Vladimir Putin a ieșit din nou la rampă cu declarații despre războiul din Ucraina. Dictatorul rus a spus într-o conferință de presă ținută la Bișkek, că războiul s-ar opri doar dacă Ucraina își retrage trupele din teritoriile pe care Rusia le controlează acum și pe care le revendică. În caz contrar, Rusia „va obține acest lucru prin forță militară”.

Putin a vorbit și despre planurile americane discutate între Washington și Kiev, și discuțiile de la Geneva, și variantele de documente în lucru. Acesta a recunoscut că unele puncte „pot fi baza unor acorduri viitoare”, dar a ținut să spună că trebuie redesenate într-un „limbaj diplomatic” și că trimisul SUA, Steve Witkoff, va veni la Moscova săptămâna viitoare. Președintele rus a amintit și de oamenii lui din aparat, cum ar fi Yuri Ușakov, care ar purta în continuu discuții cu partea americană.

În plus, Putin a scos din joben și numele lui Donald Trump, spunând că planurile fostului președinte american ar putea fi o „bază bună de plecare” pentru discuții, transmițând că Washingtonul ar lua „în considerare poziția Rusiei” în unele puncte.

Nu în ultimul rând, Putin a atacat din nou legitimitatea conducerii de la Kiev, spunând că „nu e posibil legal” să semneze acum un acord cu Ucraina, din moment ce, în opinia lui, Zelenski nu mai are mandat valid, cerând în schimb recunoaștere internațională pentru orice eventual acord, dar și pentru teritoriile cucerite de Rusia.

Cum vede acuzațiile privind un eventual atac al Rusiei asupra Europei

Putin nu a pierdut ocazia să le răspundă liderilor occidentali printr-o reacție ironică la adresa acestora și ale acuzațiilor lor privind iminența unui atac asupra statelor din Uniunea Europeană. Liderul de la Kremlin a declarat că tot acest scenariu cu Rusia care ar plănui un atac asupra Europei este „ridicol”, și că doar politicienii care vor să își refacă ratingurile în rândul electoratului mai repetă o astfel de declarație. În același mod ironic, președintele rus a zis că, dacă Europa chiar vrea un angajament oficial că nu va fi atacată, Rusia îl poate oferi.