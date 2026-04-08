Motivul pentru care Vance consideră armistițiul cu Iranul unul „fragil”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, care s-a implicat în negocierile de ultim moment, a descris proaspătul armistițiu încheiat cu Iranul drept unul „fragil”, acuzând unii oficiali din cadrul Republicii Islamice că prezintă distorsionat termenii acestuia.

Teheranul a prezentat Washingtonului un plan în 10 puncte înainte de armistițiul de ultim moment, pe care președintele american Donald Trump l-a caracterizat drept „o bază fezabilă pentru negocieri”. Oficialii iranieni au interpretat răspunsul lui Trump drept un semn că SUA ar putea accepta unele dintre condițiile lor maximaliste, inclusiv păstrarea controlului asupra Strâmtorii Hormuz și continuarea îmbogățirii uraniului.

Cu toate acestea, Vance a subliniat că Statele Unite au în continuare pârghii puternice pe o care își rezervă dreptul de a le folosi dacă Iranul continuă să „mintă și să trișeze” cu privire la acord.

„Sunt oameni care vor să vină la masa negocierilor și să colaboreze cu noi pentru a încheia un acord bun, și apoi există oameni care mint chiar despre armistițiul fragil pe care l-am încheiat deja."

El a adăugat că reacțiile oficialilor iranieni au fost variate, observând că ministrul de externe a reacționat pozitiv la plan, în timp ce alții distorsionează ceea ce a realizat SUA din punct de vedere militar și detaliile armistițiului.

„De aceea spun că acesta este un armistițiu fragil,” a spus Vance.

Preşedintele american Donald Trump „este nerăbdător. Este dornic să facă progrese”, a precizat vicepreședintele american la o conferinţă la Budapesta, în faţa a aproximativ 200 de studenţi de la Colegiul Mathias Corvinus (MCC), o instituţie privată apropiată de premierul naţionalist Viktor Orban.

„Ne-a cerut să negociem cu bună-credinţă. Şi cred că dacă ei (iranienii) negociază cu bună-credinţă, vom putea ajunge la un acord, dar acesta este un mare 'dacă' şi, în cele din urmă, depinde de iranieni, de modul în care negociază”, a subliniat el, adăugând: „Sper că vor lua decizia corectă”.

Vance i-a avertizat pe iranieni că, „dacă mint, dacă trişează, dacă încearcă să obstrucționeze chiar şi fragilul armistiţiu pe care l-am instituit”, Statele Unite dispun „în continuare de o putere militară şi diplomatică evidentă şi, poate mai important, de o pârghie economică extraordinară”, „instrumente” pe care Donald Trump a decis să nu le folosească încă.

Vance a menționat că Trump a cerut echipei sale să nu apeleze la acestea, dar a subliniat că opțiunile rămân disponibile în cazul în care negocierile eșuează.

"Ni s-a spus să venim la masa negocierilor," a spus Vance.

„Dar dacă iranienii nu vor face exact același lucru”, vor afla că preşedintele SUA „nu este cineva cu care să te joci. Este nerăbdător. Este nerăbdător să obțină progrese."

Deși armistițiul a oprit atacurile împotriva Iranului, Israelul a declarat că va continua acțiunile militare în Liban, precizând că armistițiul se aplică doar țintelor iraniene.