Naruto, Dragon Ball și Attack on Titan ajung la Sala Palatului într-un spectacol simfonic spectaculos

Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan, Sailor Moon sau Princess Mononoke vor prinde viață într-o formă spectaculoasă pe 16 iunie, la Sala Palatului. Anime Symphony, proiectul internațional creat de dirijorul japonez Kenichi Shimura, aduce la București un concert care îmbină muzica simfonică, proiecțiile multimedia și universul fascinant al animației japoneze. Biletele sunt disponibile prin EVENTIM.

Anime-ul care se ascultă, nu doar se privește

Pentru o generație întreagă, primele lecții despre curaj, prietenie sau sacrificiu nu au venit din cărți, ci din anime-uri. Din aventurile lui Naruto, din luptele eroilor din Attack on Titan sau din universurile fantastice create de Hayao Miyazaki. Muzica acestor povești a rămas în memorie la fel de puternic precum personajele care le-au făcut celebre. Uneori, câteva note sunt suficiente pentru a readuce în minte scene, emoții și povești care au traversat ani întregi și au trecut dincolo de granițele Japoniei.

Pe 16 iunie, aceste universuri vor ieși din ecran și vor ajunge pe scena Sălii Palatului prin Anime Symphony, un proiect care a adunat de-a lungul anilor mii de spectatori în Europa și Asia. Conceptul este simplu și seducător în același timp: muzica unor dintre cele mai iubite producții anime este reinterpretată de o orchestră simfonică și prezentată într-un format care pune în dialog sunetul, imaginea și emoția.

O orchestră creată special pentru acest proiect

Sub bagheta dirijorului japonez Kenichi Shimura, pe scenă va urca Anime Symphonic Orchestra, un ansamblu format special pentru acest proiect internațional. Programul serii reunește partituri care au însoțit generații întregi de spectatori și care, ascultate live, capătă o forță diferită față de experiența de pe ecran. Energia unei orchestre, detaliile instrumentale și amploarea sonoră oferă o nouă perspectivă asupra unor teme muzicale deja cunoscute publicului.

Două voci care completează experiența

Concertul le aduce în fața publicului și pe sopranele Sumika Kanazawa și Tamara Angelovska, artiste care au participat la numeroase producții internaționale dedicate muzicii anime. Interpretările lor adaugă profunzime unor coloane sonore care au rămas în memoria fanilor din întreaga lume și contribuie la atmosfera cinematografică a spectacolului.

Când sala de concert se transformă în cinema

Una dintre surprizele serii este componenta vizuală. În spatele orchestrei va fi instalat un ecran de peste 200 de metri pătrați, pe care vor fi proiectate imagini din unele dintre cele mai cunoscute filme și seriale anime. Sincronizarea dintre muzica interpretată live și secvențele video transformă concertul într-o experiență imersivă, în care publicul nu doar ascultă, ci retrăiește momentele care au făcut aceste producții atât de iubite.

De la Naruto la Princess Mononoke

Repertoriul include muzică din titluri care au devenit repere ale culturii pop internaționale: Naruto, Dragon Ball, Sailor Moon, Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Tokyo Ghoul, Princess Mononoke, Howl’s Moving Castle și multe altele. Fiecare dintre aceste universuri are propria comunitate de fani, însă muzica reușește să le aducă împreună într-un singur spectacol, indiferent de vârstă sau de generația din care fac parte spectatorii.

O experiență pentru fanii anime și iubitorii de muzică

Anime Symphony nu este construit exclusiv pentru publicul pasionat de animația japoneză. Spectacolul poate fi la fel de atractiv pentru cei care apreciază muzica de film, concertele simfonice sau producțiile multimedia de mari dimensiuni.

Pe 16 iunie, Sala Palatului va găzdui o seară în care orchestra, vocile solistelor și imaginile de pe ecran vor spune împreună povești pe care milioane de oameni din întreaga lume le cunosc deja. Diferența este că, de această dată, ele vor fi trăite live.