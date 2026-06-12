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Video Trei copii și un adult au murit după ce o mașină a lovit un grup de elevi aflați într-o tabără școlară în Olanda

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Patru persoane, inclusiv trei copii, au murit în Olanda după ce o maşină a intrat într-un grup de biciclişti aflaţi într-o tabără şcolară, anunţă autorităţile, relatează AFP.

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Accidentul a avut loc joi, pe un drum în apropiere de Vogelwaarde, în provincia Zeeland (sud).

"O maşină a intrat în coliziune cu un grup de 14 copii pe bicicletă şi doi însoţitori în timpul taberei lor şcolare", au anunţat autorităţile. "Patru decese au avut loc. Este vorba despre un adult şi trei copii", a anunţat într-un comunicat poliţia.

Copiii şi însoţitorii lor provin de la o şcoală primară din Axel, în apropierea frontierei cu Belgia, a precizat poliţia.

"Mai multe victime au fost transportate la spital", a precizat ea. Vârsta copiilor era necunoscută imediat.

Poliţia a anunat că a arestat un bărbat, fără să precizeze dacă este vorba despre şofer.

"Un tânăr în vârstă de 19 ani, originar din comuna Hulst, a fost arestat. Implicarea sa în accident este anchetată", a anunţat poliţia.

Premierul olandez Rob Jetten a transmis susţinerea sa rudelor victimelor.

"Ceea ce trebuia să fie un moment puternic pentru fiecare copil şi fiecare şcoală primară, tabăra şcolară, s-a transformat într-un coşmar", a deplâns el pe X.

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