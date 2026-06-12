O nouă tragedie în lumea medicală. Dr. Liviu Mocanu din Mangalia a suferit un infarct la locul de muncă

Comunitatea medicală din Constanța este în doliu după moartea medicului legist Liviu Mocanu, care s-a stins din viață în timpul programului de lucru, în urma unui infarct.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia, unitatea medicală în care acesta își desfășura activitatea. Potrivit colegilor, medicii au încercat să îl resusciteze și să îi salveze viața, însă eforturile acestora au fost în zadar, notează Click.ro.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească. Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături”, au transmis reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia.

Aceștia au subliniat că medicul a fost apreciat pentru profesionalismul, devotamentul și empatia de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Liviu Mocanu a ocupat și funcția de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța în perioada 2005–2009. După anunțul decesului, instituția a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților.

„Domnul Liviu Mocanu a rămas în memoria instituției prin activitatea desfășurată la conducerea CAS Constanța și prin contribuția adusă în perioada mandatului său la buna funcționare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul județului Constanța”, au transmis reprezentanții CJAS Constanța.

Potrivit datelor publice privind activitatea sa profesională, Liviu Mocanu a absolvit Facultatea de Medicină Generală din București, promoția 1990. Din anul 1999 a ocupat funcția de medic primar și șef al Laboratorului de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Municipal Mangalia, fiind totodată doctorand în științe medicale.