Pete Hegseth, acuzat de un oficial american că exagerează „succesul” SUA în războiul din Iran: „Nu îi spune adevărul lui Trump”

Deși Donald Trump vorbește despre un succes „incredibil” al SUA în conflictul cu Iranul, oficiali din administrație susțin că realitatea de pe teren este mai complicată. Potrivit The Washington Post, secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi acuzat că oferă o imagine exagerat de optimistă asupra situației.

Declarațiile optimiste vin în contrast cu evenimente recente din teren. Doborârea unui avion de luptă F-15E de către Iran și misiunea complicată de salvare a pilotului, desfășurată în munții iranieni, au arătat că Teheranul păstrează capacități militare semnificative.

Incidentul ridică semne de întrebare asupra afirmațiilor repetate ale lui Hegseth privind dominația aeriană totală a SUA. În interiorul administrației americane cresc temerile că mesajele transmise public sunt prea optimiste și riscă să inducă în eroare atât opinia publică, cât și pe președinte, relatează The Washington Post.

„Pete nu îi spune adevărul președintelui. Ca urmare, președintele repetă informații înșelătoare”, a declarat un oficial citat de presa americană.

Trump: „A fost o lovitură norocoasă”

Deși Hegseth a susținut că Iranul nu mai are „nicio apărare aeriană”, Trump a recunoscut luni că avionul F-15 a fost doborât de o „rachetă cu ghidare termică”. „A avut noroc. A fost o lovitură norocoasă”, a spus liderul de la Casa Albă.

În plus, Iranul ar fi doborât și un avion A-10, însă pilotul a reușit să ajungă în spațiu aerian aliat înainte de a se catapulta în siguranță.

Analista militară Kelly Grieco atrage atenția că există o diferență esențială între superioritate și supremație aeriană: „Superioritatea noastră aeriană este limitată geografic la vest și sud, dar și ca altitudine”.

Retorica lui Hegseth contrastează cu poziția mai prudentă a generalului Dan Caine, șeful Statului Major, care nu a sugerat niciodată că spațiul aerian iranian poate fi utilizat fără riscuri.

În replică, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins criticile, catalogându-le drept „minciuni și propagandă”.

Casa Albă neagă orice dezinformare

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins ideea că președintele ar fi fost informat greșit. „A avut mereu imaginea completă a conflictului. Nimic nu l-a surprins pe el sau pe planificatorii noștri militari”, a declarat aceasta.

Oficialii americani susțin că SUA și Israelul au efectuat peste 13.000 de misiuni aeriene și au distrus sau avariat două treimi din infrastructura militară a Iranului.

Criticile la adresa lui Hegseth nu se opresc la situația aeriană. Acesta a afirmat luna trecută că programele iraniene de rachete și drone sunt „în mare parte distruse”. Totuși, evaluările serviciilor de informații arată că peste jumătate dintre lansatoarele de rachete sunt încă funcționale, iar mii de drone kamikaze rămân disponibile.

De asemenea, afirmațiile privind scăderea drastică a atacurilor iraniene au fost contestate de alți oficiali, care spun că astfel de fluctuații au mai existat și nu reprezintă un indicator relevant.

Iranul își schimbă strategia

Analiștii susțin că Iranul își adaptează tactica, trecând de la atacuri masive la lovituri mai precise și eficiente. Teheranul ar conserva resursele pentru a le utiliza strategic, ceea ce face conflictul mai imprevizibil.

Un exemplu recent este distrugerea unui avion american de supraveghere E-3 într-un atac asupra unei baze din Arabia Saudită.

În total, șapte militari americani au fost uciși în atacuri iraniene, iar alți șase au murit într-un accident aviatic. Aproximativ 375 de militari au fost răniți.