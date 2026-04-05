Trump, detalii despre misiunea de recuperare a pilotului: „A fost salvat în plină zi, după un raid de șapte ore deasupra Iranului!”

Comandouri americane au intervenit adânc pe teritoriul Iranului pentru a recupera un membru al echipajului unui avion militar prăbușit. Operațiunea, descrisă drept extrem de periculoasă, ar fi implicat lupte și pierderi de echipament.

Presa americană a relatat duminică faptul că Statele Unite au desfășurat o operațiune specială în Iran pentru a salva un pilot rămas blocat, după prăbușirea aeronavei sale. Anunțul vine după ce președintele Donald Trump a anunțat că militarul a fost recuperat în siguranță.

Avionul implicat, un F-15E, s-a prăbușit în sud-vestul Iranului, iar cei doi membri ai echipajului s-au catapultat. Iranul și unele surse media susțin că aeronava a fost doborâtă, însă autoritățile americane nu au confirmat oficial, relatează Agerpres.

Misiune de salvare sub foc

Potrivit The New York Times, unitatea de elită SEAL Team 6 ar fi fost trimisă să-l recupereze pe al doilea pilot, în timp ce avioane americane ar fi atacat convoaie iraniene pentru a ține forțele la distanță.

Conform Axios, militarul rănit a reușit să evite capturarea mai bine de o zi, ascunzându-se în munți și coordonându-se cu salvatorii printr-un sistem securizat.

Pe parcursul operațiunii, comandourile au deschis focul pentru a împiedica apropierea trupelor iraniene. CBS și New York Times scriu că două aeronave americane au fost distruse după ce au rămas blocate într-o bază izolată, pentru a nu fi capturate.

Armata iraniană susține că operațiunea s-a desfășurat de la un aeroport abandonat din apropierea orașului Isfahan.

Agenția Tasnim a raportat cinci morți în timpul intervenției, fără a preciza dacă sunt civili sau militari. Un oficial israelian, citat de Reuters, a declarat că Israelul a oferit sprijin informațional și a suspendat temporar atacurile din zonă.

Mesajul lui Donald Trump

Pe rețeaua sa Truth Social, Donald Trump a transmis: „Am reușit să salvăm membrul echipajului/ofițerul F-15 grav rănit și extrem de curajos, din adâncul munților Iranului. Armata iraniană îl căuta intens și se apropia. Este un colonel foarte respectat. Acest tip de raid este rar încercat din cauza pericolului pentru «oameni și echipamente».

Al doilea raid a avut loc după primul, în care am salvat pilotul în plină zi, petrecând șapte ore deasupra Iranului. O demonstrație UIMITOARE de curaj și talent!

Voi susține o conferință de presă luni, la ora 13:00. Dumnezeu să binecuvânteze marii noștri războinici militari!”

Trump a descris intervenția drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”.

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, nu au fost raportați militari americani uciși sau capturați pe teritoriul Iranului, însă 13 au murit în alte zone din regiune, inclusiv în Kuweit, Arabia Saudită și Irak.