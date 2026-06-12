Gafă în armata rusă: cum au dat de gol militarii ruși parolele de la drone și planurile de atac

Militari ruși din cadrul Regimentului 143 Gardă Motorizată au publicat timp de aproape un an documente interne, ordine de comandă și date de acces la sisteme utilizate pe front într-un grup public de Telegram, potrivit unei investigații realizate de canalul de știri Astra.

Jurnaliștii susțin că grupul, denumit „Blyadskaya Organizatsiya” („Organizația dracului”), a fost folosit pentru distribuirea unor informații destinate exclusiv personalului militar.

Printre documentele identificate de Astra se numără linkuri către videoconferințe ale conducerii regimentului, liste de personal, tabele privind sistemele de supraveghere, formulare pentru solicitarea muniției și documente care conțineau nume de utilizator, parole și chei de autentificare pentru accesarea transmisiunilor video de la drone, notează publicația Meduza.

De asemenea, în grup au fost publicate documente referitoare la ordine emise de comandamentul Armatei a 5-a. Unul dintre acestea făcea referire la pierderile suferite de unitățile de asalt din cauza aprovizionării insuficiente și dispunea echiparea unor vehicule automate cu terminale Starlink.

Potrivit investigației, un alt document descris drept clasificat viza măsuri de dezinformare în direcția Vremivka. Militarilor li se cerea să creeze instalații militare false și să simuleze activitate în respectivele locații pentru a induce în eroare serviciile de informații ucrainene.

În grup au mai fost publicate ordine privind desfășurarea unor operațiuni psihologice împotriva unităților ucrainene, inclusiv distribuirea regulată de materiale de propagandă asupra pozițiilor armatei ucrainene, precum și documente referitoare la activități de informații în teritoriile ocupate.

Astra relatează că administratorii grupului au observat abia la sfârșitul lunii aprilie 2026 că persoane din afara unității au început să se alăture conversației.

„Cine este adăugat, cine sunt acești oameni? Ce căutați aici? Așa încep poveștile ciudate despre scurgeri de date și conturi compromise. Securitatea înainte de toate”, ar fi scris proprietarul grupului.

Potrivit publicației, activitatea grupului a încetat pe 4 mai.

După apariția investigației, bloggerul militar rus cunoscut sub numele „Ugolny iz doma” a afirmat că o echipă de control a fost trimisă pentru verificări. Ministerul rus al Apărării nu a comentat oficial informațiile privind presupusa scurgere de date și nici afirmațiile referitoare la inspecție.

Totodată, bloggerul a susținut că participanții la grup nu ar fi publicat informații clasificate, deși a recunoscut că utilizarea aplicației Telegram de către militari reprezintă „un fapt regretabil”.