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Makaveli, plasat sub control judiciar, după ce a frentat Fiscul timp de 3 ani. De ce nu și-a declarat veniturile: „Nu am avut timp”

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Influencerul Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a fost plasat sub control judiciar, în dosarul pentru evaziune fiscală pentru care a fost reținut 24 de ore și audiat vineri la Parchetul General.

Alexandru Zidaru (Makaveli) FOTO Inquam / George Călin
Alexandru Zidaru (Makaveli) FOTO Inquam / George Călin

Acesta a petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei, după ce a fost audiat joi de procurori, iar vineri a fost eliberat și plasat sub control judiciar 60 de zile, după ce și-a recunoscut fapta.

Conform datelor din anchetă, faptele de care este acuzat Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) vizează perioada infracțională 25.05.2022 – 25.05.2025. În acest interval, influencerul ar fi comis infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de Legea nr. 241/2005 (art. 9 alin. 1 lit. a), în forma modificată recent prin Legea nr. 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Această încadrare juridică extrem de severă se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, sau cu amendă.

Prejudiciul reținut în cazul lui Makaveli se ridică la 531.047 de lei, fiind format din 235.348 de lei, reprezentând obligații fiscale principale și 295.699 de lei reprezentând obligații fiscale accesorii, respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:

- să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

- să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura cu privire la schimbarea locuinței;

- să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

- să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a acestuia;

- să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

- să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecții din cauză;

- să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență;

Makaveli, reacție vehementă în fața jurnaliștilor 

La intrarea în sediul Parchetului General, Makaveli a avut o reacție vehementă în fața jurnaliștilor care l-au întrebat despre acuzațiile care i se aduc.

„Dosarul cu Peșchir, trompetele lui Păcuraru să nu mai mintă populația!”, a declarat influencerul.

Întrebat despre prejudiciul reținut în dosar, acesta a susținut că valoarea reală ar fi mult mai mică decât cea vehiculată public.

„Prejudiciul e de 38.000 de euro, nu de milioane”, a afirmat Makaveli.

De asemenea, întrebat de ce nu și-ar fi declarat veniturile obținute din activitățile online, acesta a răspuns: „Nu am avut timp”.

Potrivit anchetatorilor, Makaveli este unul dintre cei patru suspecți cercetați într-un dosar de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 3,32 milioane de lei. Procurorii susțin că persoanele vizate ar fi obținut venituri din crearea și promovarea de conținut online fără să declare integral sumele încasate și fără să achite obligațiile fiscale aferente.

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală. El urmează să fie din nou audiat vineri, la Parchetul Tribunalului București.

Potrivit unor surse, în timpul audierilor de joi, influencerului i s-ar fi făcut rău, fiind transportat la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost readus la audieri.

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