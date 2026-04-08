Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Iranul răspunde după armistițiul anunțat de Donald Trump. Ce prevede acordul

Război în Orientul Mijlociu
Președintele SUA, Donald Trump, a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului-limită stabilit pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Anunțul făcut marți seara marchează o schimbare bruscă față de avertismentul lansat anterior, când liderul american a spus că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă cererile sale nu vor fi îndeplinite.

FOTO: Shutterstock

Șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, și premierul Shehbaz Sharif au contribuit la medierea armistițiului. Sharif a anunțat, într-o postare pe X, că a invitat delegațiile iraniană și americană să se întâlnească vineri la Islamabad.

Acordul de ultim moment a fost condiționat de acceptul Iranului de a suspenda blocada asupra aprovizionării cu petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, o rută care gestionează, de regulă, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul va înceta contraatacurile și va asigura trecerea în siguranță prin această cale navigabilă, dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, potrivit Reuters.

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu.”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a prezentat acordul drept o victorie asupra Statelor Unite, susținând că Washingtonul a acceptat condițiile Teheranului pentru încetarea ostilităților.

Trump a declarat agenției AFP că a fost o „victorie totală și completă”.

„Victorie totală și completă. 100%. Fără îndoială”, a spus liderul american, întrebat dacă revendică victoria odată cu încetarea focului.

Ulterior, el a revenit pe Truth Social cu un nou mesaj: „O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți!”

Potrivit lui Trump, Iranul ar putea începe procesul de reconstrucție, iar SUA ar urma să contribuie la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz.

Războiul, aflat în a șasea săptămână, a provocat peste 5.000 de victime în aproape o duzină de țări, inclusiv peste 1.600 de civili în Iran, conform datelor furnizate de autorități și organizații pentru drepturile omului.

Într-o declarație publicată pe X, Abbas Araqchi a transmis: „Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, puternicele noastre forțe armate își vor suspenda operațiunile defensive.”

Oficialul iranian a precizat că armata va asigura coordonarea trecerii în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului și a adăugat că Iranul analizează propunerea în 15 puncte a SUA. Potrivit acestuia, Washingtonul a acceptat „cadrul general” al propunerii iraniene în 10 puncte „ca bază pentru negocieri”.

La rândul său, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a confirmat încetarea focului într-un comunicat citat de CNN, prezentând acordul ca pe o victorie.

„Transmitem vești bune marelui popor iranian, anunțând că aproape toate obiectivele războiului au fost atinse, iar fiii voștri viteji au adus inamicul într-o stare de neputință fără precedent și de înfrângere definitivă”, se arată în declarație.

