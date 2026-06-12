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Video Au apărut panouri cu mesajul StopVexler pe DN1. CNCD se autosesizează, partidul inițiator reclamă un abuz

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Vicepreședintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Cătălin Raiu, a anunțat că se autosesizează în cazul unor panouri publicitare de mari dimensiuni cu mesajul „StopVexler.ro”.

Panouri cu mesajul Spot Vexler montate pe DN1
Panouri cu mesajul Spot Vexler FOTO: Spotmedia

CNCD votează luni începerea unei analize campaniei „StopVexler”

Cătălin Raiu a declarat pentru Spotmedia.ro că luni, pe 15 iunie, va propune consiliului demararea unei analize.

„Ceea ce vom face – în cazul în care colegiul va vota autosesizarea mea - este să identificăm persoana fizică sau juridică responsabilă cu promovarea mesajului. Dacă mai țineți minte cazul panourilor care descurajau naștere prin cezariană ... noi facem adrese la primărie, ca să ne spună cine a solicitat autorizarea panourilor și cine e responsabil pentru mesaj. În cazul acelor panouri, o firmă și-a asumat paternitatea panourilor, în spațiu public, înainte să fi primit răspuns de la primărie. Cred că, în urmă cu câteva luni, era un afișaj identic pe sediul Partidului Acțiunea Conservatoare. Și la un simplu click pe Google putem vedea că există un site cu acest mesaj, asumat de Acțiunea Conservatoare”, a spus Cătălin Raiu.

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Partidul Acțiunea Conservatoare, care susține campania StopVexler, a reacționat după ce Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova a deschis, în acest caz, un dosar penal. Partidul fondat de Claudiu Târziu susține că intervenția autorităților e un abuz și anunță un protest în Capitală, duminică 14 iunie.

Panourile incriminate nu conțin niciun mesaj extremist, nicio referire la rasă, etnie sau religie, nicio formă de instigare la ură ori la violență. Ele trimit exclusiv către un site de petiție civică prin care cetățenii sunt invitați să susțină democratic abrogarea unei legi.

Dosarul a fost deschis din oficiu, la mai multe zile după instalarea panourilor. Nu există plângeri din partea cetățenilor. Nu există victime. Nu există incidente. Nu există fapte de violență. Există doar un mesaj politic incomod pentru puterea actuală”, potrivit lui Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare.

Conflictul a plecat de la legea inițiată de Silviu Vexler, deputat al minorității evreiești. Aceasta vizează interzicerea organizațiilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, extinde pedepsele pentru promovarea cultului unor figuri extremiste (până la trei-zece ani închisoare), definește materialele extremiste și prevede sancțiuni pentru propagarea unor astfel de mesaje online.

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