La show-ul auto Freedom 250 Grand Prix ce a avut loc la Washington, camerele de filmat au surprins un moment care a devenit instantaneu viral: Donald și Melania Trump vorbeau aprins în lojă, după care prima doamnă s-a ridicat și a părăsit locul de lângă soțul ei.

Videoclipul a stârnit un val de speculații în rândul utilizatorilor rețelelor de socializare, iar experții în comunicare nonverbală au confirmat că limbajul corpului Melaniei Trump trădează ceva mai mult decât un dialog obișnuit, scrie HuffPost.

Ce au surprins camerele de filmat

În filmarea care a devenit virală, soții Trump sunt văzuți stând unul lângă altul într-o loja VIP, în timpul cursei. La un moment dat, au o scurtă conversație sau un schimb de cuvinte, înainte ca Melania să se ridice și să plece. Nu se aude niciun sunet, doar limbajul corpului pe care experții încearcă acum să-l descifreze.

Această apariție publică a primei doamne a atras atenția în sine: înainte de asta, Melania nu apăruse în public mai mult de o lună, ceea ce contrastează izbitor cu comportamentul obișnuit al primelor doamne din SUA și cu propria sa activitate din primii patru ani de președinție a soțului ei. Revenirea a avut loc săptămâna trecută - tocmai pe fondul interesului public crescând pentru asistenta prezidențială Natalie Harp, despre care presa a speculat că ar avea o relație amoroasă cu Donald Trump.

„Barieră fizică”

Specialista în comunicare și limbaj corporal Karen Donaldson a atras atenția asupra posturii primei doamne în timp ce vorbea cu soțul ei.

„Avea brațele încrucișate la piept când a vorbit cu Trump, ceea ce reprezintă o barieră fizică ce indică adesea o atitudine defensivă sau un dezacord”, a explicat ea.

Potrivit acesteia, Melania s-a aplecat să-i spună ceva soțului, dar nu și-a deschis niciodată brațele și nu și-a întors corpul spre el.

1/3 Trump vorbește cu Melania, în timp ce participă la Marele Premiu IndyCar Freedom 250 Foto: AFP

„Aceasta nu este starea ei obișnuită”

Deoarece familia Trump a fost în centrul atenției timp de decenii, există un tipar al personalității lor publice, așa că orice abatere de la acest tipar este imediat observabilă.

„Tot ce văd este complet în concordanță cu ceea ce s-ar putea numi un dezacord interpersonal sau cel puțin un moment tensionat. Nu știm despre ce vorbeau, dar modelul de comportament în sine este destul de grăitor”.

Cea mai vizibilă schimbare o privește pe Melania.

„Devine mai puțin caldă. Schimbul de replici este mai concentrat. Pare mai asertivă din punct de vedere emoțional. Nu pare speriată, detașată sau supusă - se uită la el, răspunde, ca și cum ar rămâne fermă. Nu-și întoarce privirea. Este foarte prezentă și aceasta nu este starea ei obișnuită. Este mult mai activă decât suntem obișnuiți să o vedem”, a spus expertul.

„Ca și cum ți-ai ține respirația”

O altă expertă în comunicare nonverbală, Patti Wood, a descris ceea ce ea a numit o tristețe și o tensiune persistentă pe chipul primei doamne pe tot parcursul videoclipului.

„Pare tristă. Poți simți literalmente tensiunea din ea, ca și cum s-ar ține cu toată puterea, ținându-și respirația pentru a supraviețui acestui moment. Buzele ei sunt atât de încordate și drepte, aproape înghețate în această stare, ceea ce este complet necaracteristic pentru ea”, a remarcat Wood.

După astfel de momente tensionate, cuplurile afișează de obicei așa-numitele gesturi „restaurative” - un mic zâmbet, o înclinare din cap, o atingere, un râs scurt, o îndulcire a expresiei faciale sau cel puțin o frază de genul „nu suntem de acord în privința asta, dar e în regulă”.

Totuși, în acest caz, spune expertul, camerele de filmat nu au înregistrat o astfel de „împăcare”.