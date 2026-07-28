Melania și Barron Trump, amenințați că vor fi asasinați, într-un videoclip iranian

Prima doamnă Melania Trump și fiul său, Barron, sunt cele mai recente ținte ale propagandei antiamericane a Iranului. Un material video generat cu ajutorul inteligenței artificiale, publicat luni de agenția iraniană Tasnim News Agency, afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), conține amenințări la adresa primei doamne a Statelor Unite și a fiului cel mic al președintelui american.

Intitulat „ Cum să o ucizi pe Melania Trump ”, videoclipul prezintă imagini cu Prima Doamnă în coloană și în unele locații din New York, menționând chiar și unele dintre magazinele de designer în care aceasta cumpără.

În înregistrare, naratorul susține că preferințele Melaniei Trump pentru cumpărături în magazine de lux din Manhattan ar reprezenta un punct vulnerabil. Sunt menționate mai multe magazine cunoscute de pe Fifth Avenue, inclusiv Bergdorf Goodman și Saks Fifth Avenue, iar videoclipul sugerează că acestea ar putea deveni ținte pentru persoane care ar dori să îi facă rău.

În timp ce imaginile îi prezintă pe Donald și Melania Trump pe o hartă, subliniind numele lor de cod și procedurile Serviciilor Secrete pentru securizarea rutelor în timpul călătoriei cu coloana auto - detalii care sunt în principal accesibile publicului.

Materialul face referire și la măsurile de securitate care o însoțesc pe Prima Doamnă în timpul deplasărilor sale și afirmă că Serviciul Secret colaborează cu spitale din zonele vizitate pentru a putea interveni rapid în cazul unei urgențe. Totodată, videoclipul susține că Melania Trump ar utiliza indicativul de securitate „Muse”.

Excursiile la cumpărături ar putea fi „potrivite pentru operațiuni ale luptătorilor pentru libertate la nivel global”, se menționa în videoclip. De asemenea, se sugera utilizarea unui agent neurotoxic pentru a otrăvi orice haine pe care prima doamnă le-ar putea cumpăra.

Videoclipul enumeră, de asemenea, mai multe magazine de lux din Manhattan pe care Melania Trump le-ar frecventa și menționează membri ai echipei sale de colaboratori. În final, materialul include un mesaj amenințător adresat lui Barron Trump.

În ultimele zile, în Teheran au fost observate și panouri publicitare care conțin imagini și mesaje ostile la adresa familiei Trump, inclusiv fotografii ale Melaniei, lui Barron și Ivankăi Trump.

Atât prima doamnă, cât și Barron au echipe permanente din cadrul Secret Serice. Toate reședințele lui Trump – Casa Albă, Turnul Trump din New York, clubul de golf Bedminster și proprietatea Mar-a-Lago din Florida – sunt puternic securizate.

Autoritățile americane au acuzat anterior Iranul că s-ar afla în spatele mai multor comploturi vizând fostul și actualul președinte Donald Trump. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat în trecut punerea sub acuzare a unor persoane suspectate că ar fi fost implicate în planuri de asasinat atribuite unor membri sau colaboratori ai IRGC.

Melania Trump nu a avut multe evenimente publice luna aceasta.

Ea a ratat cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă de vineri seară. O sursă apropiată ei a declarat pentru The Post că a avut o „suprapunere de program”.

Președintele Trump s-a confruntat, de asemenea, cu amenințări din partea Iranului și a recunoscut că este ținta principală a Iranului, după ce o operațiune SUA-Israel a eliminat liderul suprem și figurile regimului.

La începutul acestei luni, președintele a fost nevoit să renunțe la noul său Air Force One pentru a lua modelul mai vechi din Turcia, unde participa la o reuniune NATO, din cauza amenințărilor iraniene, a relatat New York Times.