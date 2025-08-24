Venezuelenii fac coadă la înrolarea în miliție, la vestea unei posibile invazii americane

Cozi uriașe de oameni s-au format sâmbătă, 23 august, în Venezuela, pentru înrolare în rândurile miliției, înrolare dorită de președintele Nicolas Maduro pentru a contracara o eventuală invazie americană. Săptămâna aceasta, Maduro anunțase un plan pentru desfășurarea a 4,5 milioane de milițieni.

SUA au lansat o vastă operațiune antidrog, desfășurând forțe navale şi aeriene în Caraibe. Trei distrugătoare se vor poziționa în largul Venezuelei, în apele internaționale. Potrivit media americane, președintele Donald Trump prevede de asemenea să desfășoare în zonă 4.000 de pușcași marini, scrie Agerpres.

Maduro consideră operațiunea drept o „amenințare” asupra regimului de la Caracas, iar prin această înrolare foarte mediatizată intenționează să realizeze o demonstrație de forță la adresa Washingtonului şi să consolideze coeziunea în rândurile susținătorilor săi.

Săptămâna aceasta, Maduro a anunţat deja un plan special pentru desfăşurarea a 4,5 milioane de miliţieni.

Miliția, care numără oficial 5 milioane de membri, este formată din civili, însă integrată în armată. Criticii săi estimează că este vorba de unități care apără ideologia fostului președinte socialist Hugo Chavez, al cărui succesor politic Maduro se consideră.

Așadar, în toată Venezuela au fost înfiinţate centre de recrutare, în cazărmi, dar şi în clădiri publice şi chiar în palatul prezidenţial din Miraflores, în Caracas, acolo unde populația a format cozi imense.

Efectivele armatei, foarte apreciată de puterea venezueleană, nu sunt oficiale. În 2020, ele numărau circa 343.000 de membri, la o populaţie de 30 de milioane de locuitori, potrivit Institutului Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), mărime similară celei a Mexicului (341.000 de soldaţi, însă pentru 130 de milioane de locuitori) şi depăşită în America Latină doar de Columbia (428.000 la 50 de milioane de locuitori) şi Brazilia (762.000 la 210 milioane de locuitori).

Tot în august, Procurorul general Pam Bondi a declarat că SUA vor dubla recompensa deja anunțată de 25 de milioane de dolari pentru arestarea lui Maduro, declarând despre președintele Venezuelei că este direct implicat în operațiuni de trafic de droguri.