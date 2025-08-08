search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro

0
0
Publicat:

Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei FOTO: Profimedia
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei FOTO: Profimedia

Procurorul general Pam Bondi a declarat că SUA vor dubla recompensa deja anunțată de 25 de milioane de dolari și a afirmat că Maduro este direct implicat în operațiuni de trafic de droguri.

Ministrul de externe al Venezuelei, Yvan Gil, a calificat noua recompensă „patetică” și a etichetat-o drept „propagandă politică”, potrivit BBC.

„Nu suntem surprinși, având în vedere de la cine vine”, a spus Gil, acuzându-l pe Bondi că încearcă să „distragă atenția” de la titlurile din presă legate de reacțiile negative privind modul în care a fost gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

În timpul primului mandat al lui Trump, guvernul SUA i-a acuzat pe Maduro și pe alți înalți oficiali venezueleni de o serie de infracțiuni, printre care narcoterorism, corupție și trafic de droguri.

La acea vreme, Departamentul de Justiție al SUA a susținut că Maduro a colaborat cu grupul rebel columbian Farc pentru a „folosi cocaina ca armă pentru a «inunda» Statele Unite”.

Într-un videoclip postat joi pe X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că a coordonat acțiunile unor grupuri precum Tren de Aragua – o bandă venezueleană pe care administrația Trump a declarat-o organizație teroristă – și Cartelul Sinaloa, o puternică rețea criminală cu sediul în Mexic.

Ea a afirmat că Agenția Antidrog a Statelor Unite (DEA) a „confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și asociații săi, dintre care aproape șapte tone erau legate de Maduro însuși”.

Maduro a respins anterior acuzațiile SUA că ar fi implicat direct în traficul de droguri.

Comentariile lui Bondi sunt o continuare a tensiunilor de lungă durată dintre SUA și guvernul venezuelean, dar procurorul general nu a oferit alte indicații cu privire la modul în care guvernul consideră că noua apelare și stimulentul financiar vor da rezultate.

Maduro, liderul Partidului Socialist Unit și succesorul lui Hugo Chavez din 2013, a fost acuzat în repetate rânduri de reprimarea grupurilor de opoziție și de reducerea la tăcere a disidenților din Venezuela, inclusiv prin utilizarea violenței.

El a rezistat protestelor care au urmat alegerilor contestate de anul trecut și și-a păstrat puterea.

Însă, în iunie, Hugo Carvajal, fostul șef al serviciilor secrete militare din Venezuela, a fost condamnat pentru mai multe acuzații de trafic de droguri, după ce a fost arestat la Madrid și judecat în SUA.

Carvajal era un șef al serviciilor secrete temut, cunoscut sub numele de El Pollo, sau Puiul, dar a fugit din Venezuela după ce a cerut armatei să susțină un candidat al opoziției și să-l răstoarne pe Maduro.

Inițial, el a negat acuzațiile de trafic de droguri, dar ulterior și-a schimbat pledoaria în vinovat, alimentând speculațiile că ar fi încheiat o înțelegere cu autoritățile americane pentru o pedeapsă mai ușoară în schimbul unor informații incriminatoare despre Maduro.

Marea Britanie și UE au anunțat sancțiuni împotriva guvernului Maduro după revenirea acestuia la putere la începutul acestui an.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
Reguli noi pentru pensiile private. Beneficiarii nu vor mai putea să retragă toată pensia deodată
kanald.ro
image
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Guvernul umblă din nou la pensiile românilor. Noi condiții pentru pensionari
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
Pippa Middleton profimedia 0889867503 jpg
Anunțul fericit făcut de sora lui Kate Middleton! Pippa o va face din nou mândră pe Prințesa de Wales
okmagazine.ro
Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Noua afacere din care Regele Charles câștigă bani. E de-a dreptul inedită și neașteptată pentru un monarh

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?