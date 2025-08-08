SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro

Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că SUA vor dubla recompensa deja anunțată de 25 de milioane de dolari și a afirmat că Maduro este direct implicat în operațiuni de trafic de droguri.

Ministrul de externe al Venezuelei, Yvan Gil, a calificat noua recompensă „patetică” și a etichetat-o drept „propagandă politică”, potrivit BBC.

„Nu suntem surprinși, având în vedere de la cine vine”, a spus Gil, acuzându-l pe Bondi că încearcă să „distragă atenția” de la titlurile din presă legate de reacțiile negative privind modul în care a fost gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

În timpul primului mandat al lui Trump, guvernul SUA i-a acuzat pe Maduro și pe alți înalți oficiali venezueleni de o serie de infracțiuni, printre care narcoterorism, corupție și trafic de droguri.

La acea vreme, Departamentul de Justiție al SUA a susținut că Maduro a colaborat cu grupul rebel columbian Farc pentru a „folosi cocaina ca armă pentru a «inunda» Statele Unite”.

Într-un videoclip postat joi pe X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că a coordonat acțiunile unor grupuri precum Tren de Aragua – o bandă venezueleană pe care administrația Trump a declarat-o organizație teroristă – și Cartelul Sinaloa, o puternică rețea criminală cu sediul în Mexic.

Ea a afirmat că Agenția Antidrog a Statelor Unite (DEA) a „confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și asociații săi, dintre care aproape șapte tone erau legate de Maduro însuși”.

Maduro a respins anterior acuzațiile SUA că ar fi implicat direct în traficul de droguri.

Comentariile lui Bondi sunt o continuare a tensiunilor de lungă durată dintre SUA și guvernul venezuelean, dar procurorul general nu a oferit alte indicații cu privire la modul în care guvernul consideră că noua apelare și stimulentul financiar vor da rezultate.

Maduro, liderul Partidului Socialist Unit și succesorul lui Hugo Chavez din 2013, a fost acuzat în repetate rânduri de reprimarea grupurilor de opoziție și de reducerea la tăcere a disidenților din Venezuela, inclusiv prin utilizarea violenței.

El a rezistat protestelor care au urmat alegerilor contestate de anul trecut și și-a păstrat puterea.

Însă, în iunie, Hugo Carvajal, fostul șef al serviciilor secrete militare din Venezuela, a fost condamnat pentru mai multe acuzații de trafic de droguri, după ce a fost arestat la Madrid și judecat în SUA.

Carvajal era un șef al serviciilor secrete temut, cunoscut sub numele de El Pollo, sau Puiul, dar a fugit din Venezuela după ce a cerut armatei să susțină un candidat al opoziției și să-l răstoarne pe Maduro.

Inițial, el a negat acuzațiile de trafic de droguri, dar ulterior și-a schimbat pledoaria în vinovat, alimentând speculațiile că ar fi încheiat o înțelegere cu autoritățile americane pentru o pedeapsă mai ușoară în schimbul unor informații incriminatoare despre Maduro.

Marea Britanie și UE au anunțat sancțiuni împotriva guvernului Maduro după revenirea acestuia la putere la începutul acestui an.