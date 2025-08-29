Președintele Venezuelei respinge ideea unei invazii americane: „Nu există nicio șansă să intre”

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro a declarat joi că țara sa este pregătită să-și apere suveranitatea, ca răspuns la desfășurarea a cinci nave de război americane în Caraibe.

„Nu există nicio șansă să intre în Venezuela”, a spus președintele Nicolas Maduro, subliniind că națiunea este gata să își apere „pacea, suveranitatea și integritatea teritorială”. Declarația sa vine după ce Washingtonul a trimis cinci nave de război în Caraibe pentru a combate traficul internațional de droguri, relatează Agerpres.

Liderul de la Caracas a adăugat: „Fără sancțiuni, fără blocadă, fără război psihologic, fără asediu. Nu au reușit și nu vor reuși”. Declarațiile au fost făcute în fața forțelor armate, în contextul în care Maduro denunță o tentativă de „schimbare de regim” pusă la cale de Washington. Totuși, Statele Unite nu au amenințat niciodată oficial că ar invada Venezuela.

Plan de apărare cu milioane de milițieni

Maduro a anunțat că a activat „un plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni”, deși experții pun sub semnul întrebării această cifră. În replică la desfășurarea navală americană, Venezuela și-a trimis marina și dronele de supraveghere în apele teritoriale.

În paralel, Washingtonul îl acuză pe președintele venezuelean și pe apropiații săi, printre care Diosdado Cabello, că ar conduce „Cartel de los Soles”, aflat pe lista organizațiilor „teroriste” a SUA. Autoritățile americane oferă 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro și 25 de milioane pentru Cabello.

Tensiuni la nivel diplomatic

AFP a confirmat prezența în Panama a distrugătorului USS Lake Erie, un lansator de rachete, în apropierea intrării în Oceanul Pacific.

Pe plan diplomatic, ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a adresat o scrisoare secretarului general Antonio Guterres, cerând ca Statele Unite să fie îndemnate să „înceteze o dată pentru totdeauna acțiunile și amenințările sale ostile și să respecte suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a Venezuelei”.

Mesaj din partea armatei

Într-un exercițiu militar transmis joi la televiziunea de stat, colonelul Ramos Salazar a declarat: „În timp ce suntem asediați de cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii, Statele Unite ale Americii (...), operatori speciali revoluționari se află în prima linie a luptei pentru a apăra patria lui Bolívar și a lui Chávez”.