„O greșeală”. Trump vine cu o nouă declarație după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație.

„Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație. Dar sper că se va termina”, a declarat Trump.

Comentariile lui Trump reprezintă primele sale declarații publice către reporteri cu privire la această chestiune. În urma incursiunii, Trump a răspuns inițial cu o postare pe Truth Social.

„Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată că începem!”, a scris Trump, potrivit kyivindependent.

Forțele aeriene poloneze au fost nevoite să doboare cel puțin trei drone rusești pentru prima dată de la începutul invaziei rusești la scară largă a Ucrainei. Nouăsprezece drone rusești au fost înregistrate traversând spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie, într-o acțiune descrisă de oficialii europeni „ca o încercare a Rusiei de a testa hotărârea NATO”.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Rusia că a încălcat în mod deliberat spațiul aerian polonez după ce mai multe drone rusești au traversat spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte.

„Noaptea trecută, spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 ori de drone fabricate în Rusia. Evaluarea forțelor aeriene poloneze și NATO este că acestea nu au deviat de la curs, ci au fost țintite în mod deliberat”, a declarat Sikorski într-o declarație video postată pe rețelele de socializare.

Ca răspuns, Polonia a activat articolul 4 al NATO, care permite statelor membre să solicite consultări atunci când consideră că securitatea lor este amenințată.

Între timp, oficialii ruși au negat orice încălcare a legii. După incident, Ministerul Apărării rus a emis o declarație în care afirma că Moscova „nu intenționa să lovească” niciun obiectiv din Polonia.