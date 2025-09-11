search
Joi, 11 Septembrie 2025
„Asasinarea lui Charlie Kirk va schimba nu doar fața Americii, ci a lumii întregi”. Profeția unui scriitor român

Publicat:

Scriitorul Vasile Ernu susține că asasinarea lui Charlie Kirk, activistul considerat unul dintre fondatorii mișcării MAGA și un apropiat de-al lui Donald Trump, este un fel de crimă fondatoare a noii hegemonii politice a noului conservatorism american.

Kirk a fost un aliat important de-al lui Trump. FOTO: Profimedia
Kirk a fost un aliat important de-al lui Trump. FOTO: Profimedia

Asasinarea activistului Charlie Kirk, considerat unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA) a lui Trump, a zguduit cercurile conservatoare din America. Ecourile acestei crimei au răsunat și printre intelectualii din România. Scriitorul Vasile Ernu consideră că asasinarea lui Charlie Kirk va schimba nu doar fața Americii, ci a lumii întregi.

Asasinatul politic este o rană deschisă în istoria Statelor Unite. El nu reprezintă doar dispariția unei personalități, ci și o ruptură simbolică din care se nasc noi hegemonii politice. Dincolo de tragedia umană, uciderea unor figuri centrale devine act fondator pentru noi paradigme ideologice.

Martin Luther King și progresismul american

Figura lui Martin Luther King rămâne una dintre cele mai luminoase din istoria secolului XX. Pastor baptist, lider al mișcării pentru drepturile civile, militant împotriva sărăciei și a războiului din Vietnam, King a reprezentat vocea unei Americi care cerea schimbare prin cuvânt și nonviolență. Premiul Nobel pentru pace primit în 1964 nu a fost doar o recunoaștere, ci o ancoră morală pentru o lume întreagă.

„King a fost asasinat pe data de 4 aprilie 1968, în Memphis, Tennessee. Odată cu acest act – aproape simbolic – în SUA se instaurează un discurs și o practică politică dominantă care pare să apună zilele acestea. Prin asasinarea lui Martin Luther King are loc un fel de crimă fondatoare a noii hegemonii politice, a ceea ce va fi numit <<progresismul american>>”, susține Vasile Ernu.

Charlie Kirk și noul conservatorism

La peste jumătate de secol distanță, istoria pare să se repete sub alte forme. Charlie Kirk, fondatorul „Turning Point USA” și figură centrală a noii generații conservatoare, a reușit să mobilizeze milioane de tineri în jurul valorilor mișcării MAGA. Cu o influență semnificativă în media digitală și o relație privilegiată cu Donald Trump, Kirk a devenit un simbol al conservatorismului emergent.

Kirk a fosta asasinat pe 10 septembrie 2025 – în timpul unui eveniment pașnic desfășurat în Orem, statul Utah la Utah Valley University.

„Evident, din Kirk vor încerca să facă un nou King. Prin asasinarea lui Charlie Kirk are loc un fel de crimă fondatoare a noii hegemonii politice, a ceea ce va fi numit, ”noul conservatorism american”. Nu e sigur dar cu șanse imense. Iar asta va schimba nu doar fața Americii ci a lumii întregi. Mai ales că acest val are loc în toată lumea de la Lisabona la Vladivostok, de la Paris la Tel Aviv, de la Casa Alba la Kremlin. București și Chișinău - nu contează”, a scris Ernu.

Easy Rider – metafora conflictului american

Pentru a înțelege simbolistica acestor evenimente, Ernu vorbește despre filmul Easy Rider (1969), care oferă o cheie de lectură a incidentului. Povestea călătoriei a doi tineri hippie din California spre Sudul rural devine o alegorie a conflictului etern dintre două Americi: una liberală, emancipată și optimistă și alta tradiționalistă, profundă, atașată. „Vedem o Americă plină de viață. Și drumul lin aventuros – dar deloc riscant la început – romantic, liber și plin de filosofie lejeră emancipatoare și plăcut întreținută de droguri ușoare se transformă treptat în ceva foarte straniu, periculos și violent. O violență mocnindă care nu prevestește nimic bun. Tinerii încet, încet descoperă o altă față a Americii. Descoperă „America profundă”. Cu fiecare kilometru, Sudul începe să deschidă o perspectivă nouă, diferită și radical opusă stilului de viață cu care erau obișnuiți acei tineri. Brusc, ei descoperă că America pe care ei o reprezintă și America pe care o descoperă pas cu pas înaintând în Sud sunt două lumi radical diferite, cu valori și cu practici diametral opuse. de valorile sale și gata să le apere cu violență”, povestește Ernu.

Citește și: Politicieni români condamnă atacul asupra activistului MAGA Charlie Kirk. Simion: „Nu au reușit să-l ucidă pe Trump”

Cele două lumi sunt paralele, iar soluțiile propuse de cele două lumi sunt la fel de paralele: ba chiar opuse. Ce se poate întâmpla dacă acele două lumi se vor intersecta, se vor întâlni? „Cândva ele se vor intersecta, cu siguranță. Știm cu toții realitatea istorică: Sudul a fost învins de Nord în Războiul Civil American, numit și Războiul de secesiune”, reamintește Ernu.

Finalul filmului – uciderea celor doi tineri de către rednecks înarmați – arată că Sudul răspunde prin glonț acolo unde Nordul încearcă prin cuvânt. Mesajul este dur: conflictul nu a fost rezolvat niciodată, ci doar amânat.

„Glonțul Sudului va fi mereu mai puternic decât cuvântul Nordului?”

Asasinatul politic, indiferent de ideologie, trebuie condamnat fără echivoc. Nicio idee, oricât de puternică, nu justifică moartea unui om. Și totuși, istoria americană ne arată că violența devine uneori catalizatorul schimbării. King și Kirk – două figuri opuse ideologic – par să ilustreze aceeași logică a „crimei fondatoare” care legitimează hegemonii succesive.

„Glonțul Sudului va fi mereu mai puternic decât cuvântul Nordului? Așa o fi? Nu știm. Însă filmul ne avertiza, încă de acum 50 de ani, că în societatea americană există un conflict profund nerezolvat și gata mereu să explodeze. Și acest conflict e tot mai vizibil. Și iată că a explodat. Dumnezeu a obosit de mult să mai binecuvânteze pe cineva - cu atât mai mult America: ne-a lăsat pe cont propriu. Cred că a obosit să ne mai iubească. Așa că viitorul se anunță violent și imprevizibil. Suntem pe cont propriu: și America dă tonul iarăși. Cu toate că ipocrizia va învinge în final, ca de fiecare dată. Dar trecând prin violență. Sper să greșesc”, a concluzionat scriitorul.

Poate că Easy Rider nu a fost doar un film al generației hippie, ci și o profeție despre imposibilitatea reconcilierii între două Americi care coexistă, dar nu se întâlnesc niciodată cu adevărat.

SUA

