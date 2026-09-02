 O femeie care a contribuit la demascarea unui fost oficial FBI pentru legăturile sale cu un oligarh rus a fost găsită moartă în Florida | adevarul.ro
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O femeie care a contribuit la demascarea unui fost oficial FBI pentru legăturile sale cu un oligarh rus a fost găsită moartă în Florida

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Allison Guerriero, cercetătoarea în domeniul securității care a furnizat autorităților informații despre fostul oficial FBI Charles McGonigal, a fost găsită moartă în locuința sa din Boynton Beach, Florida. Cauza morții nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile așteaptă raportul medicului legist.

Allison Guerriro a avut o relaţie cu agentul FBI Charles McGongial.
Allison Guerriro a avut o relaţie cu agentul FBI Charles McGongial. Foto: Facebook Zeri

Moartea femeii a survenit la doar câteva ore după ce aceasta a publicat pe X o serie de mesaje în care critica pe FBI, pe politicianul Jim Jordan și pe McGonigal agenul FBI aflat, datorită ei, după gratii. În postările sale, Allison Guerriero revenea asupra cazului care l-a dus pe fostul agent federal în fața justiției, informează newsweek.

Agentul FBI McGonigal a fost arestat în 2023 și condamnat în două dosare separate. În primul, el și-a recunoscut vinovăția pentru activitatea desfășurată în secret în beneficiul oligarhului rus Oleg Deripaska și a primit 50 de luni de închisoare. În al doilea, a admis că a ascuns de FBI faptul că primise 225.000 de dolari de la o persoană cu legături cu guvernul Albaniei. Pentru acest caz a fost condamnat în 2024 la încă 28 de luni, pedepsele urmând să fie executate consecutiv.

Înainte de condamnare, Charles McGonigal ocupase una dintre cele mai sensibile poziții din FBI. În calitate de agent special responsabil al Diviziei de Contrainformații din New York, el supervizase anchete care vizau amenințări externe la adresa securității naționale americane, inclusiv investigații referitoare la oligarhi ruși.

Una dintre activitățile desfășurate în beneficiul lui Oleg Deripaska a fost strângerea de informații compromițătoare despre un rival al acestuia, oligarhul Vladimir Potanin, și despre interesele sale corporative. Procurorii au susținut că Charles McGonigal urma să fie plătit pentru această activitate și că implicarea lui Oleg Deripaska a fost ascunsă prin companii-paravan, documente falsificate și comunicații codificate.

Situația era cu atât mai gravă cu cât McGonigal fusese implicat, în calitate de oficial FBI, în anchete care urmăreau tocmai activitățile unor oameni de afaceri ruși precum Deripaska.

Cum s-a ajuns la anchetarea oficialului FBI

Allison Guerriero a avut o relație de aproximativ 18 luni cu Charles McGonigal, iar suspiciunile ei au crescut pe măsură ce petreceau tot mai mult timp împreună. Cercetătoare în domeniul securității, femeia a început să-şi pună întrebări legate de comportamentul lui McGonigal, sumele mari de bani în numerar pe care acesta le avea asupra sa și relațiile apropiate cu persoane care aveau legături în străinătate.

Un fost responsabil din FBI este inculpat pentru complicitate cu oligarhul rus Oleg Deripaska

Când l-a întrebat despre bani, agentul FBI i-ar fi spus că îi câștigase în urma unui pariu pe un meci de baseball. La acel moment, el era căsătorit și avea doi copii şi, deci, şi cheltuieli destul de mari.

Allison Guerriero a decis ulterior să anunțe autoritățile federale în legătură cu suspiciunile sale, iar de la informațiile furnizate de ea a fost declanşată o anchetă amplă, care a urmărit activitățile agentului FBI McGonigal și legăturile sale cu persoane din afara Statelor Unite.

„Charlie McGonigal îi cunoștea pe toți cei care contau în lumea securității naționale și a aplicării legii. I-a păcălit pe toți. Așa că de ce ar trebui să mă simt prost că a reușit să mă înșele și pe mine?”, spunea ea într-un interviu mai vechi pentru Business Insider.

După despărțirea de Charles McGonigal, Allison Guerriero a continuat să vorbească public despre caz. A publicat mesaje pe rețelele sociale și a acordat interviuri în care a criticat atât comportamentul fostului său partener, cât și modul în care FBI-ul a gestionat scandalul.

Ea considera că unele dintre aspectele cazului nu au fost analizate și cerea o examinare mai atentă a activității oficialilor aflați în poziții importante.

Chiar şi cu puţine ore înainte de a fi descoperită fără viaţă în locuinţa sa din Florida făcea acelaşi lucru.

Familia urmează să organizeze joi o ceremonie comemorativă în memoria ei.

Cine este Oleg Deripaska, oligarhul aflat sub sancțiuni americane

Oleg Deripaska este un om de afaceri rus care și-a construit averea în principal în industria aluminiului. El este considerat unul dintre oligarhii importanți ai Rusiei și a fost asociat de mult timp cu cercuri politice puternice de la Moscova.

Statele Unite au luat decizia ca el să fie plasat sub sancţiuni, în contextul măsurilor adoptate împotriva Rusiei pentru acțiunile sale în Ucraina.

Departamentul de Justiție american a susținut că Oleg Deripaska a acționat, direct sau indirect, în numele unui oficial de rang înalt al guvernului rus și că activitățile sale au fost legate de sectoare importante pentru economia Rusiei.

Oficialii americani au invocat, de asemenea, informaţii potrivit cărora acesta ar fi acționat ca agent al președintelui Vladimir Putin.

De partea cealaltă, Oleg Deripaska a contestat măsurile împotriva sa în instanţă, însă procurorii le-au menținut.

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