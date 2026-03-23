Video Coliziune pe pista aeroportului LaGuardia din New York: patru răniți după ce un avion a lovit o mașină de pompieri pe pistă

Un incident neobișnuit a avut loc luni, 23 martie, pe aeroportul LaGuardia din New York, unde un avion a intrat în coliziune cu un vehicul aflat pe pistă. Autoritățile au intervenit de urgență, iar traficul aerian a fost temporar oprit.

Pompierii din New York au confirmat că „au intervenit în urma unui incident semnalat între un avion și un vehicul pe o pistă de aterizare”, potrivit declarațiilor oficiale.

Anterior, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) anunțase închiderea aeroportului din cauza unei „situații de urgență”, măsură care a dus la suspendarea decolărilor și la perturbarea traficului aerian.

Potrivit Reuters, un avion al companiei Air Canada a fost implicat în incident, lovind un vehicul în momentul aterizării. Aeronava, un model CRJ-900 care venea de la Montreal, se deplasa cu aproximativ 39 km/h în momentul impactului, conform datelor Flightradar24.

Aeronava a lovit un vehicul al Autorității Portuare din New York, care, potrivit surselor, era o mașină de pompieri condusă de polițiști. Avionul era operat de Jazz Aviation, partener regional al Air Canada.

Sursa video: X/ @nexta_tv

Patru răniți, doi în stare gravă

În urma coliziunii, patru persoane au fost rănite. Pilotul și copilotul au suferit răni grave, în timp ce un sergent și un ofițer aflați în vehicul au suferit fracturi, fiind în stare stabilă la spital, potrivit informațiilor preliminare citate de NBC News.

La bordul avionului se aflau 76 de pasageri și patru membri ai echipajului. Deocamdată, nu au fost raportate victime în rândul pasagerilor.

Zboruri redirecționate și posibile întârzieri

În urma incidentului, FAA a impus o interdicție de decolare pentru toate aeronavele până la ora 05:30 GMT, potrivit unui comunicat oficial. De asemenea, într-un mesaj transmis piloților, autoritatea a avertizat că aeroportul ar putea rămâne închis până la ora 18:00 GMT.

Site-ul aeroportului LaGuardia a indicat că mai multe zboruri programate pentru sosire au fost redirecționate către alte aeroporturi sau s-au întors la punctul de plecare.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare ar arăta avarii la partea frontală a avionului, acesta fiind vizibil înclinat în sus după impact.