Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Video Coliziune pe pista aeroportului LaGuardia din New York: patru răniți după ce un avion a lovit o mașină de pompieri pe pistă

Un incident neobișnuit a avut loc luni, 23 martie, pe aeroportul LaGuardia din New York, unde un avion a intrat în coliziune cu un vehicul aflat pe pistă. Autoritățile au intervenit de urgență, iar traficul aerian a fost temporar oprit.

Coliziune pe pista unui aeroport din New York FOTO: X/ @BreakingXAlerts
Pompierii din New York au confirmat că „au intervenit în urma unui incident semnalat între un avion și un vehicul pe o pistă de aterizare”, potrivit declarațiilor oficiale.

Anterior, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) anunțase închiderea aeroportului din cauza unei „situații de urgență”, măsură care a dus la suspendarea decolărilor și la perturbarea traficului aerian.

Potrivit Reuters, un avion al companiei Air Canada a fost implicat în incident, lovind un vehicul în momentul aterizării. Aeronava, un model CRJ-900 care venea de la Montreal, se deplasa cu aproximativ 39 km/h în momentul impactului, conform datelor Flightradar24.

Aeronava a lovit un vehicul al Autorității Portuare din New York, care, potrivit surselor, era o mașină de pompieri condusă de polițiști. Avionul era operat de Jazz Aviation, partener regional al Air Canada.

Patru răniți, doi în stare gravă

În urma coliziunii, patru persoane au fost rănite. Pilotul și copilotul au suferit răni grave, în timp ce un sergent și un ofițer aflați în vehicul au suferit fracturi, fiind în stare stabilă la spital, potrivit informațiilor preliminare citate de NBC News.

La bordul avionului se aflau 76 de pasageri și patru membri ai echipajului. Deocamdată, nu au fost raportate victime în rândul pasagerilor.

Zboruri redirecționate și posibile întârzieri

În urma incidentului, FAA a impus o interdicție de decolare pentru toate aeronavele până la ora 05:30 GMT, potrivit unui comunicat oficial. De asemenea, într-un mesaj transmis piloților, autoritatea a avertizat că aeroportul ar putea rămâne închis până la ora 18:00 GMT.

Site-ul aeroportului LaGuardia a indicat că mai multe zboruri programate pentru sosire au fost redirecționate către alte aeroporturi sau s-au întors la punctul de plecare.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare ar arăta avarii la partea frontală a avionului, acesta fiind vizibil înclinat în sus după impact.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
stirileprotv.ro
image
Spovedania fostei directoare de penitenciar care a devenit vedetă pe Only Fans. Ce a făcut Oana Tașcău, în pușcărie, cu un traficant internațional
gandul.ro
image
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
mediafax.ro
image
Declarațiile lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB au creat valuri în direct: „E de apreciat Charalambous”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
libertatea.ro
image
„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și oficialii de la Casa Albă să prezinte războiul din Iran ca pe un joc
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
observatornews.ro
image
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
cancan.ro
image
Cine sunt cei 1.800.000 pensionari care nu iau ajutor la pensie în aprilie? În schimb, plătesc CASS și impozit
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Zeci de planete care ar putea găzdui viață extraterestră, potrivit astronomilor: descoperirea care ar putea schimba totul
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat preț de 46 de ani în meciurile România – Turcia. El este românul care i-a pus pe hartă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au ÎMPĂCAT! Au decis că așa este cel mai bine de dragul celor trei copii pe care îi au!
romaniatv.net
image
Accident cumplit în această dimineață. Un autocar în care se aflau 38 de copii s-a răsturnat
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
image
Cât de impresionantă este averea familiei fostului soț al Andreei Popescu. Imperiul financiar al lui Rareș Cojoc
click.ro
image
Horia Moculescu i-a lăsat fiicei un munte de datorii. Câți bani plătește Nidia la bănci și cum arată la 4 luni de la decesul tatălui. Dezvăluirile Marianei Moculescu
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Hunedoara, la începutului secolului XX (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că la Hunedoara au funcționat, la începutul secolului al XX-lea, două bănci românești?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile

OK! Magazine

image
Urmează un nou divorț regal? Soțul s-a distanțat de prințesă, care se confruntă cu un scandal de familie major

Click! Pentru femei

image
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!

Click! Sănătate

image
6 semne subtile ale pierderii auzului pe care să nu le ignori