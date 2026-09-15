 O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la Hollywood, folosite de Rusia împotriva democraților | adevarul.ro
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O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la Hollywood, folosite de Rusia împotriva democraților

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O operațiune rusă de dezinformare și-a îndreptat atenția către alegerile americane de la jumătatea mandatului, lansând o serie de materiale video de tip deepfake în care celebrități atacă Partidul Democrat, potrivit cercetătorilor, care avertizează că vor urma și altele.

Americanii vor vota pe 3 noiembrie pentru Congre
Americanii vor vota pe 3 noiembrie pentru Congres/FOTO:Shutterstock

Materialele video au circulat spre finalul săptămânii trecute pe rețelele de socializare, însoțite de hashtag-uri precum #AllDemocratsAreCriminals", și îi arătau pe actori de la Hollywood criticând Partidul Democrat în declarații aparent auto-înregistrate, marcate cu sigla CNN.

Într-unul dintre clipuri, o versiune generată prin clonare vocală a actriței Alyson Hannigan, cunoscută din serialul "How I Met Your Mother", afirmă că, în America de azi, niciun copil nu ar fi în siguranță din cauza democraților. Un alt material o arată pe Emma Caulfield acuzând democrații că "ne beau sângele". Într-un al treilea, Sarah Jessica Parker îl numește pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe democrați "naziști".

Clipurile au fost realizate folosind imagini preluate de pe internet. Un fals cu Julia Roberts a suprapus un sunet fabricat peste o campanie Gucci din 2023. Altele au fost construite pornind de la înregistrări încărcate pe Cameo, un serviciu care le permite celebrităților să vândă fanilor mesaje video personalizate.

"Mă simt violată", a declarat pentru AFP Emma Caulfield, cunoscută pentru rolul din serialul "Buffy, spaima vampirilor", referindu-se la videoclipul care îi folosește imaginea. Ea a subliniat că nu este vorba despre ea și că această imitație ieftină nu are nimic autentic.

"Habar n-aveam că se întâmplă asta", a adăugat actorul Ed Begley Jr., cunoscut din "Better Call Saul", al cărui mesaj de pe Cameo a fost modificat pentru a-l arăta criticându-i dur pe democrați. Acesta a ținut să precizeze public că nu este deloc de acord cu ceea ce se spune în videoclip.

Actorul Eric Roberts, cunoscut din "Runaway Train", a cărui înregistrare de pe Cameo a fost, la rândul ei, alterată pentru a-l arăta atacând democrații pe tema drepturilor persoanelor transgender, a declarat pentru AFP că afirmațiile din clip nu îi aparțin și nu îi reflectă convingerile. El a spus că este profund tulburat de faptul că imaginea lui a fost manipulată pentru a induce publicul în eroare.

Un purtător de cuvânt al CNN a respins, de asemenea, utilizarea "neautorizată" a siglei postului, precizând că materialele video nu au nicio legătură cu CNN.

„Prima lovitură”

Cercetătorii în domeniul dezinformării susțin că aceste materiale video deepfake par să fie opera rețelei Matrioșka, cunoscută și ca Operațiunea Overload, o campanie a Kremlinului specializată în răspândirea de videoclipuri modificate care imită organizații de presă, amplificate ulterior prin activitate artificială de tip bot.

Darren Linvill, expert în campanii de influență rusești la Universitatea Clemson, a declarat că acesta ar putea fi primul val al eforturilor Rusiei de a viza scrutinul din noiembrie. El a precizat pentru AFP că rușii au vizat fiecare alegere americană printr-o formă sau alta de campanie pe rețelele de socializare încă din 2016 și că se aștepta pe deplin la acest lucru.

Colectivul online Antibot4navalny a fost primul care a atribuit aceste materiale deepfake rețelei Matryoshka, pe baza tiparului familiar de distribuire și amplificare pe rețelele sociale.

Pablo Maristany de las Casas, analist la Institute for Strategic Dialogue, care a urmărit eforturile Rusiei de a viza alegeri din întreaga Europă, a explicat că vocile fabricate și utilizarea abuzivă a siglei CNN sunt tactici cu efort redus, specifice rețelei Matrioșka. El a precizat că folosirea materialelor de pe Cameo nu este o practică nouă, aceleași metode fiind folosite anterior în alegerile regionale și locale din Germania, în alegerile din Ungaria și în cele din Armenia.

Procurorii francezi au anunțat luna trecută că anchetează, de asemenea, suspiciuni privind materiale deepfake și reportaje video false de origine rusă, care ar viza principalii doi candidați centriști la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor.

Deși impactul acestei campanii este adesea limitat, iar platforme precum X, Bluesky și TikTok au eliminat deja o parte dintre postări, experții avertizează că materialele video indică ce curse electorale și ce teme din SUA intenționează Rusia să vizeze în alegerile care ar putea schimba echilibrul de putere din Congresul american.

Totodată, operațiunea pare să se intensifice.

Antibot4navalny a identificat și alte reportaje video false, marcate cu sigla CNN, menite să discrediteze candidați democrați, printre care senatorul din Georgia, Jon Ossoff, și candidatul democrat la Senatul statului Texas, James Talarico.

Grupul a semnalat, de asemenea, AFP apariția luni a unor noi materiale video neautentice, care încearcă să discrediteze demersul postului MS NOW de a demonta falsurile create în jurul celebrităților. Postările au inclus și numele jurnalistei specializate în combaterea dezinformării, Brandy Zadrozny, susținând în mod fals că aceasta și-ar fi retras relatările despre această campanie în plină expansiune.

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