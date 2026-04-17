Mister rezolvat după 68 de ani: Membrii unei familii dispărute din 1958, identificați cu ajutorul unei analize ADN

O analiză ADN a permis identificarea rămășițelor găsite într-o mașină din râul Columbia ca aparținând unei familii din Oregon, dispărute în 1958 în timpul unei excursii pentru a găsi decorațiuni de Crăciun, au anunțat joi autoritățile.

Biroul medicului legist al statului i-a identificat pe Kenneth și Barbara Martin și pe fiica lor, Barbie, pe baza rămășițelor descoperite în râu, în epava mașinii, potrivit biroului șerifului din comitatul Hood River. Reprezentanții acestuia au precizat că ancheta a fost încheiată și că nu există dovezi care să indice comiterea unei infracțiuni, scrie The Guardian.

Autoturismul Ford break despre care se credea că aparține familiei a fost descoperit în 2024 de un scafandru care îl căuta de mai mulți ani. Autoritățile au reușit să scoată o parte din mașină din râu în anul următor.

Familia a dispărut în decembrie 1958. Cadavrele a doi dintre copii au fost găsite la câteva luni după dispariție, însă ceilalți membri nu au mai fost descoperiți până acum.

Căutările familiei Martin au devenit la acea vreme un subiect de interes național și au alimentat speculații privind o posibilă faptă criminală, fiind oferită o recompensă de 1.000 de dolari pentru informații.

„Unde mai cauți, dacă ai verificat deja toate locurile pe care logica și indiciile fragmentare le-ar putea indica?”, se întreba un articol al Associated Press în 1959, la câteva luni după dispariție.

Din apă au fost recuperate doar cadrul mașinii și câteva componente atașate, din cauza „gradului în care vehiculul fusese acoperit de sedimente”, au precizat reprezentanții biroului șerifului. Analiza acestor elemente le-a permis anchetatorilor să concluzioneze că era, într-adevăr, mașina familiei Martin.

Ulterior, în 2025, scafandrul a descoperit rămășițe umane, care au fost predate, în final, biroului medicului legist al statului.

Oamenii de știință au extras ADN din aceste rămășițe și au creat un profil genetic, comparat ulterior cu cel al rudelor familiei Martin, ceea ce a făcut posibilă identificarea, au transmis autoritățile.