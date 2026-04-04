Răsturnare de situație în cazul femeii găsite în viață după 30 de ani. Ce le-a spus autorităților

Informații noi ies la iveală după ce autoritățile au anunțat la începutul acestei săptămâni că o femeie din Arizona a fost găsită în viață la mai bine de 30 de ani după ce fusese raportată dispărută, pe vremea când era adolescentă.

Într-un interviu acordat joi emisiunii „Jesse Weber Live” de la NewsNation, căpitanul Jamie Garrett din cadrul Gila County Sheriff's Office a declarat că femeia, pe numele ei Christina Marie Plante, a plecat de acasă intenționat, cu ajutorul unor rude.

Deși unele detalii esențiale nu au fost făcute publice, Garrett a explicat că, potrivit informațiilor obținute, „cred că ea [Plante] nu era mulțumită de locul în care locuia și de persoanele cu care trăia și a fugit de acasă”.

„Am rămas șocat”, a spus investigatorul specializat în cazuri nerezolvate în cadrul emisiunii „Jesse Weber Live” de la Jesse Weber Live. „M-am gândit: «Doamne, deci ai fugit de acasă». I-am spus… «Noi am crezut că ai fost răpită. Cazul fusese încadrat ca infracțiune.»”

Potrivit autorităților, Christina Marie Plante a fost văzută ultima dată pe 15 mai 1994, când a plecat de acasă pentru a merge pe jos către un grajd unde se afla calul ei, după care „a dispărut fără urmă din comunitate”.

Dispariția din Star Valley a fost inițial încadrată ca „persoană în pericol și circumstanțe suspecte”, scrie revista People.

Miercuri, 1 aprilie, biroul șerifului a anunțat că dosarul a avut o „rezolvare cu succes”, în urma unui „progres important” obținut de unitatea de cazuri nerezolvate, pe baza unor noi piste, tehnologii și metode de investigație.

La momentul dispariției, au precizat autoritățile, „au fost desfășurate căutări ample, cu implicarea poliției locale, voluntarilor și resurselor regionale”.

Christina Marie Plante a fost inclusă în bazele de date naționale ale copiilor dispăruți, însă cazul a rămas ulterior nerezolvat.

Jamie Garrett a declarat pentru NewsNation că a reușit să o localizeze și să ia legătura cu ea. Femeia, acum adultă și care trăiește sub un alt nume, și-a confirmat identitatea, dar a oferit puține detalii suplimentare.

„A spus că a fost demult, că a fost o altă viață”, a relatat Garrett. „Acum are viața ei de adult, familia ei. Nu mai este ceva la care se gândește.”

Autoritățile au transmis în această săptămână că răspunsurile găsite în cazul Plante reflectă angajamentul lor de a rezolva dosarele vechi și de a oferi „răspunsuri mult așteptate familiilor și comunităților”.

După ce au mulțumit anchetatorilor, cercetătorilor și tuturor celor implicați în localizarea femeii, reprezentanții Gila County Sheriff's Office au precizat că, din respect pentru „viața privată și bunăstarea” acesteia, nu vor mai fi făcute publice alte detalii.

„Biroul șerifului din comitatul Gila rămâne angajat în soluționarea tuturor cazurilor nerezolvate și încurajează pe oricine deține informații despre alte dispariții să le ofere autorităților”, au transmis oficialii.