„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea sa este limitată doar de „propria moralitate”

Donald Trump a declarat că „nu are nevoie de drept internațional” și că puterea sa este limitată doar de „propria mea moralitate”.

Într-un nou interviu acordat The New York Times, Trump a spus că singura constrângere a puterii sale ca președinte al Statelor Unite este „propria mea moralitate, propria mea minte”.

„Este singurul lucru care mă poate opri”, a afirmat Trump, adăugând: „Nu vreau să fac rău oamenilor”. El a admis apoi că administrația sa „trebuie” să respecte dreptul internațional, dar a nuanțat imediat: „Depinde de ce înțelegi prin drept internațional”.

Trump, care a vorbit cu publicația americană în contextul în care administrația sa analizează „o serie de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, a subliniat și importanța proprietății.

„Proprietatea este foarte importantă”, a spus Trump, adăugând: „Pentru că, din punct de vedere psihologic, este ceea ce simt că este necesar pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține dacă vorbim despre un contract de închiriere sau un tratat. Proprietatea îți dă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar prin semnarea unui document”.

Trump a respins, de asemenea, temerile potrivit cărora decizia sa de a-l înlătura pe Nicolás Maduro din funcția de președinte al Venezuelei ar crea un precedent pentru o posibilă preluare a Taiwanului de către China sau pentru tentativa Rusiei de a controla Ucraina.

Justificând atacurile SUA asupra Venezuelei, Trump și-a repetat afirmațiile controversate potrivit cărora Maduro ar fi trimis membri ai unor bande în Statele Unite.

„A fost o amenințare reală… Nu ai avut oameni care să se reverse în China. Nu ai avut droguri care să se reverse în China. Nu ai avut toate lucrurile rele pe care le-am avut noi. Nu ai avut închisorile din Taiwan deschise și oamenii revărsându-se în China”, a spus Trump, adăugând că nici în Rusia nu „se revărsau” infractori.

El a declarat că nu crede că președintele chinez Xi Jinping va prelua controlul asupra Taiwanului, spunând pentru The New York Times: „Depinde de el ce va face. Dar știi, i-am spus că aș fi foarte nemulțumit dacă ar face asta și nu cred că va face. Sper că nu”.

Trump a adăugat: „S-ar putea să o facă după ce vom avea un alt președinte, dar nu cred că o va face cât timp sunt eu președinte”.

De asemenea, el s-a arătat lipsit de îngrijorare față de ultimul tratat de control al armamentului dintre SUA și Rusia, care urmează să expire luna viitoare.

„Dacă expiră, expiră”, a spus Trump, adăugând: „Vom face pur și simplu un acord mai bun”. El a mai afirmat că și China ar trebui inclusă în viitoarele acorduri: „Probabil că vrei să implici și câțiva alți jucători”.

Cel mai recent interviu al lui Trump apare pe fondul creșterii tensiunilor interne din SUA, după ce o femeie a fost ucisă miercuri la Minneapolis de un agent ICE, incident care a declanșat proteste ample, dar și în contextul deteriorării relațiilor cu aliații europeni, pe fondul posibilității ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei.