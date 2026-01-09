search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea sa este limitată doar de „propria moralitate”

0
0
Publicat:

Donald Trump a declarat că „nu are nevoie de drept internațional” și că puterea sa este limitată doar de „propria mea moralitate”.

Donald Trump FOTO Getty Images
Donald Trump FOTO Getty Images

Într-un nou interviu acordat The New York Times, Trump a spus că singura constrângere a puterii sale ca președinte al Statelor Unite este „propria mea moralitate, propria mea minte”.

„Este singurul lucru care mă poate opri”, a afirmat Trump, adăugând: „Nu vreau să fac rău oamenilor”. El a admis apoi că administrația sa „trebuie” să respecte dreptul internațional, dar a nuanțat imediat: „Depinde de ce înțelegi prin drept internațional”.

Trump, care a vorbit cu publicația americană în contextul în care administrația sa analizează „o serie de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, a subliniat și importanța proprietății.

„Proprietatea este foarte importantă”, a spus Trump, adăugând: „Pentru că, din punct de vedere psihologic, este ceea ce simt că este necesar pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține dacă vorbim despre un contract de închiriere sau un tratat. Proprietatea îți dă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar prin semnarea unui document”.

Trump a respins, de asemenea, temerile potrivit cărora decizia sa de a-l înlătura pe Nicolás Maduro din funcția de președinte al Venezuelei ar crea un precedent pentru o posibilă preluare a Taiwanului de către China sau pentru tentativa Rusiei de a controla Ucraina.

Justificând atacurile SUA asupra Venezuelei, Trump și-a repetat afirmațiile controversate potrivit cărora Maduro ar fi trimis membri ai unor bande în Statele Unite.

„A fost o amenințare reală… Nu ai avut oameni care să se reverse în China. Nu ai avut droguri care să se reverse în China. Nu ai avut toate lucrurile rele pe care le-am avut noi. Nu ai avut închisorile din Taiwan deschise și oamenii revărsându-se în China”, a spus Trump, adăugând că nici în Rusia nu „se revărsau” infractori.

El a declarat că nu crede că președintele chinez Xi Jinping va prelua controlul asupra Taiwanului, spunând pentru The New York Times: „Depinde de el ce va face. Dar știi, i-am spus că aș fi foarte nemulțumit dacă ar face asta și nu cred că va face. Sper că nu”.

Trump a adăugat: „S-ar putea să o facă după ce vom avea un alt președinte, dar nu cred că o va face cât timp sunt eu președinte”.

De asemenea, el s-a arătat lipsit de îngrijorare față de ultimul tratat de control al armamentului dintre SUA și Rusia, care urmează să expire luna viitoare.

„Dacă expiră, expiră”, a spus Trump, adăugând: „Vom face pur și simplu un acord mai bun”. El a mai afirmat că și China ar trebui inclusă în viitoarele acorduri: „Probabil că vrei să implici și câțiva alți jucători”.

Cel mai recent interviu al lui Trump apare pe fondul creșterii tensiunilor interne din SUA, după ce o femeie a fost ucisă miercuri la Minneapolis de un agent ICE, incident care a declanșat proteste ample, dar și în contextul deteriorării relațiilor cu aliații europeni, pe fondul posibilității ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
stirileprotv.ro
image
Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică?
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
Cutremurător! Ce a zis Anthony Joshua după ce și-a dus doi prieteni la groapă. Cuvinte grele ale campionului care a luptat pe Netflix, într-o gală de poveste
fanatik.ro
image
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Temperatura la care să laşi termostatul noaptea. Nu trebuie închis, însă e necesar să fie răcoare în dormitor
playtech.ro
image
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit altor entități publice
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 9 ianuarie. Iarna își intră puternic în drepturi. ANM anunță cele mai afectate zone
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
zeus greek king of the gods jpg
Copiii lui Zeus: cine au fost urmașii zeului cu un libido de neoprit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine