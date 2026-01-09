Donald Trump riscă să genereze o criză regională cu ultimul său anunţ: „Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul”

Donald Trump anunță o nouă etapă în lupta împotriva traficului de droguri, afirmând că armata americană va începe operațiuni terestre împotriva cartelurilor, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Mexicul și Venezuela.

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 8 ianuarie, că Statele Unite intenționează să lanseze „lovituri terestre” împotriva cartelurilor de droguri, după o serie de operațiuni militare desfășurate pe mare, în Caraibe și în Oceanul Pacific. Liderul de la Casa Albă nu a precizat în ce țări vor avea loc aceste intervenții, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi ce s-a întâmplat în acea țară”, a afirmat Donald Trump într-un interviu acordat postului Fox News, reluând retorica dură la adresa vecinului din sud al Statelor Unite.

Declarațiile vin la câteva zile după ce președintele american a cerut public Mexicului „să se mobilizeze”, în contextul presiunilor constante exercitate de Washington asupra autorităților mexicane, atât în privința combaterii traficului de droguri, cât și a dezechilibrelor comerciale dintre cele două state.

În cadrul interviului, Donald Trump a susținut că i-a cerut președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, să permită trimiterea de forțe americane pe teritoriul mexican pentru a lupta direct împotriva cartelurilor de droguri care operează în zonă. Potrivit liderului american, această propunere a fost, însă, respinsă de șefa statului mexican, care se mai opusese unor inițiative similare și în trecut.

În paralel, tensiunile regionale au crescut semnificativ după ce, sâmbătă, forțele americane i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia. Cei doi sunt acuzați de autoritățile de la Washington de „narcoterorism” și de implicare în importul unor „tone de cocaină” în Statele Unite.

Reacția Mexicului nu a întârziat să apară. Claudia Sheinbaum a condamnat acțiunea americană, afirmând: „Continentul american aparține popoarelor fiecăreia dintre țările care îl alcătuiesc”, o declarație interpretată drept un avertisment împotriva intervențiilor militare unilaterale ale SUA în regiune.

În ultimele luni, Statele Unite au avut o prezență militară semnificativă în zona Caraibelor, unde au bombardat mai multe ambarcațiuni provenite din Venezuela, invocând lupta împotriva traficului de droguri, mai mulţi experți în drept internațional, organizații neguvernamentale și oficiali ai Națiunilor Unite punând sub semnul întrebării legalitatea acestor operațiuni.

Până în prezent, administrația americană nu a prezentat dovezi publice care să confirme că navele vizate transportau efectiv substanțe interzise. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii decembrie, Donald Trump a susținut că forțele SUA au distrus în Venezuela o zonă de ancorare utilizată de ambarcațiuni suspectate de implicare în traficul de droguri.