Video Noi detalii în cazul femeii împușcate de agentul ICE: ce au găsit pompierii pe corpul victimei

0
0
Publicat:

Femeia de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un agent al poliției federale pentru imigrație din Statele Unite (ICE) a fost împușcată de patru ori, potrivit unui raport al pompierilor. Documentul arată că una dintre răni era la nivelul capului.

Renee Good, femeia împușcată de agentul ICE FOTO: Captură video
Renee Good, femeia împușcată de agentul ICE FOTO: Captură video

Potrivit raportului, obținut de cotidianul Minnesota Star Tribune și citat de France Presse, Renee Good avea două răni prin împușcare în piept, una la braț și una la cap în momentul în care au ajuns echipajele de urgență.

Ambulanțierii au găsit-o pe Renee Good inconștientă, în interiorul mașinii sale. Femeia avea sânge pe față și pe corp, nu respira, iar pulsul era descris în raport ca fiind „incoerent și neregulat”, potrivit documentului citat de Agerpres.

Raportul mai precizează că victima prezenta două plăgi prin împușcare în partea dreaptă a pieptului, una la antebrațul stâng și una „în partea stângă a capului”. De asemenea, din urechea stângă îi curgea sânge, iar pupilele erau dilatate.

Pompierii au încercat să o resusciteze pe Renee Good atât la locul incidentului, cât și ulterior în ambulanța care a transportat-o la spital. Eforturile au fost însă fără rezultat, iar decesul a fost constatat la unitatea medicală.

Sursa video: X/ @emeriticus 

Ce reiese din apelurile la 911

Transcrierea apelurilor la numărul de urgență 911, din care mai multe instituții media au publicat fragmente, oferă detalii despre momentul incidentului. Un apelant le-a spus operatorilor: „Există 15 polițiști ai ICE (Serviciul federal pentru imigrație). Ei au tras în plan vertical pentru că femeia nu voia să deschidă ușa mașinii sale. Trimiteți o ambulanță vă rog, o ambulanță vă rog”.

Incidentul a avut loc în contextul unei operațiuni masive de aplicare a legii declanșate de autoritățile federale în zona Minneapolis-Saint Paul. Imaginile video apărute ulterior arată momentul confruntării dintre agent și femeie. Familiile și susținătorii victimei spun însă că aceasta nu reprezenta un pericol și că nu făcea parte din niciun grup violent.

Ofițerul identificat drept Jonathan „Jon” Ross, în vârstă de 43 de ani, a devenit subiectul unei campanii de strângere de fonduri. Susținătorii săi au donat peste un milion de dolari pe platforme de crowdfunding, justificând gestul prin susținerea faptului că acesta ar fi acționat în legitimă apărare, potrivit Daily Mail. Donatorii, inclusiv oameni influenți și persoane anonime, au susținut că incidentul a fost un act justificat de aplicare a legii.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar surse apropiate anchetei au spus că este „din ce în ce mai puțin probabil” ca agentul să fie pus sub acuzare penală. Departamentul de Justiție al SUA nu a deschis încă o anchetă separată privind posibile încălcări ale drepturilor victimei de către forțele de ordine.

Reacții și proteste

Moartea lui Good a provocat proteste în mai multe orașe din Statele Unite, iar în Minneapolis au avut loc rețineri ale unor manifestanți care cer demisia ICE și reforme ale modului în care operațiunile federale sunt conduse în comunități locale. Oficialii locali și unii lideri politici au criticat dur acțiunea agentului și au cerut o anchetă transparentă.

Familia victimei a angajat reprezentanți legali importanți, inclusiv firma care a reprezentat familia lui George Floyd în procesul civil, și a lansat un apel public pentru ca tragedia să nu fie folosită ca instrument de polarizare politică.

SUA

