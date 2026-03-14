Modul în care blocarea Strâmtorii Ormuz complică calculele lui Trump privind ieșirea din război

La aproape două săptămâni după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri puternice asupra Iranului, Teheranul a găsit o modalitate de a riposta printr-o strategie care vizează una dintre cele mai importante rute maritime din lume: Strâmtoarea Ormuz.. Prin amenințarea traficului comercial și prin începerea operațiunilor de minare a acestei căi navigabile, Iranul încearcă să transforme dezavantajul militar într-un instrument de presiune economică și geopolitică, se arată într-o analiză NYT.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea înainte de conflict aproximativ o cincime din petrolul mondial, este esențială pentru comerțul global. Atacurile asupra petrolierelor într-un port irakian și amenințările asupra navelor comerciale au dus deja la creșterea prețurilor petrolului și la încetinirea fluxurilor comerciale. În acest context, Iranul încearcă să arate că, chiar și dintr-o poziție slăbită, poate produce costuri economice semnificative pentru inamicii săi.

Într-o declarație care semnalează intențiile strategice ale regimului, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat că presiunea asupra acestei rute maritime trebuie menținută. „Cu siguranță, pârghia închiderii Strâmtorii Hormuz trebuie să continue să fie folosită”, a declarat acesta în primul său mesaj public după ce a fost ales să-i succeadă tatălui său, ucis într-un atac aerian la începutul războiului.

Pentru Statele Unite, situația complică deciziile strategice privind modul și momentul în care conflictul ar putea fi încheiat. Washingtonul ia în calcul escortarea navelor comerciale prin strâmtoare și pregătirea unor operațiuni de deminare, în timp ce continuă campania militară împotriva capacităților navale și de rachete ale Iranului.

Experții în securitate subliniază că acțiunile Iranului au și un obiectiv pe termen lung: refacerea capacității de descurajare a statului iranian. Caitlin Talmadge, profesor la Massachusetts Institute of Technology, a explicat că „acest război nu este doar despre ceea ce se întâmplă acum, ci despre restabilirea capacității de descurajare a Iranului pentru următorul conflict”.

Capacități de război asimetric

Geografia oferă Iranului un avantaj important în acest tip de confruntare. În punctul cel mai îngust, Strâmtoarea Hormuz are aproximativ 20 de mile lățime și se află chiar lângă coasta sudică a Iranului. Această poziție permite folosirea tacticilor de război asimetric, precum bărci rapide, submarine, drone, mine navale și rachete lansate de pe uscat.

Totuși, securizarea completă a strâmtorii este o provocare majoră chiar și pentru armata americană. Generalul în retragere S. Clinton Hinote, fost strateg al forțelor aeriene pentru Orientul Mijlociu, a explicat că „strâmtoarea Hormuz este o problemă dificilă, aproape imposibil de rezolvat doar prin mijloace militare”. Potrivit acestuia, singura soluție militară care ar garanta controlul total ar implica ocuparea coastelor iraniene, lucru care ar necesita „un număr mare de forțe terestre pentru a controla zona”.

Trump a declarat săptămâna trecută că Marina Militară ar putea escorta petrolierele prin strâmtoare. Însă Chris Wright, secretarul pentru energie, a declarat joi pentru CNBC că Marina Militară nu este încă pregătită să desfășoare o astfel de operațiune.

„Se va întâmpla relativ curând, dar nu se poate întâmpla acum”, a spus acesta. „Pur și simplu nu suntem pregătiți.” El a adăugat că „toate resursele noastre militare sunt concentrate în acest moment pe distrugerea” resurselor militare ale Iranului și a capacității sale de a le produce în viitor.

Înainte de o potențială operațiune de escortare, Statele Unite ar avea nevoie de cel puțin încă câteva zile de campanie aeriană împotriva resurselor militare iraniene care amenință strâmtoarea, inclusiv navele de minare, marina regulată iraniană, ambarcațiunile rapide ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, rachetele cu rază scurtă de acțiune și rachetele și lansatoarele mobile, a declarat un înalt oficial militar american.

Și chiar și ulterior, a avertizat oficialul, este probabil să fie dificil ca SUA să convingă companiile de transport maritim să-și reia operațiunile în cazul în care iranienii amenință în continuare să tragă asupra navelor comerciale.

Pe plan economic, tensiunile au provocat deja turbulențe pe piețele energetice. Prețul petrolului pentru contractele futures a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, față de aproximativ 70 de dolari înainte de izbucnirea conflictului. Oficialii americani nu exclud chiar scenariul unor prețuri mult mai ridicate dacă situația se agravează.

În mod paradoxal, Iranul continuă să își exporte propriul petrol prin aceeași strâmtoare pe care o amenință. Analiștii din domeniul transportului maritim spun că această abordare sugerează o strategie atent calculată: menținerea fluxului propriu de exporturi, în timp ce se creează suficient risc pentru a descuraja alte companii să navigheze prin zonă.

Conform Lloyd’s List Intelligence, o firmă de analiză a transportului maritim, începând cu 1 martie, cel puțin 10 petroliere și nave de transport gaze au părăsit Iranul și au traversat strâmtoarea. Toate erau încărcate, a declarat Tomer Raanan, analist de riscuri maritime la Lloyd’s List.

Minarea Strâmtorii

Decizia Iranului de a începe minarea strâmtorii introduce un risc suplimentar. Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat joi că numărul navelor de minare pe care le-a atacat se ridica la 30. Însă joi, Iranul a început să folosească ambarcațiuni mai mici - iar Gardienii Revoluției dispun de sute, dacă nu chiar de mii de astfel de bărci - pentru operațiunea sa de minare, potrivit unui oficial american bine informat.

Ar putea fi extrem de costisitor și periculos pentru Marina SUA să fie nevoită să desfășoare ceea ce ar fi, cel mai probabil, o operațiune de deminare de câteva săptămâni în Strâmtoarea Hormuz, potrivit oficialilor militari. Aceștia au subliniat că deminarea strâmtorii ar putea, totodată, să pună marinarii americani în pericol. Iar armata SUA ar putea fi nevoită să ia decizii dificile cu privire la trimiterea în strâmtoare a navelor de război care sunt utilizate în prezent pentru a sprijini misiunea ofensivă împotriva Iranului.

Criza ar putea avea consecințe geopolitice mai largi. Statele din Golf, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, depind în mare măsură de această rută pentru exporturile lor energetice. Brian Katulis, expert la Middle East Institute, avertizează că unele dintre aceste state ar putea reconsidera relația lor de securitate cu Washingtonul. „Concluzia pentru unii dintre aliații noștri din Golf ar putea fi că au nevoie de un aranjament mai permanent pentru Strâmtoarea Hormuz”, a spus el, sugerând că unele țări ar putea încerca să își refacă relațiile cu Iranul.