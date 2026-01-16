search
Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis a primit donații de peste un milion de dolari. Americanii, polarizați în privința incidentului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ofițerul agenției pentru imigrare și vămi (ICE) Jonathan „Jon” Ross, în vârstă de 43 de ani, care a împușcat mortal o femeie într-o acțiune controversată a forțelor de ordine în orașul Minneapolis, a primit donații de peste un milion de dolari de la susținătorii săi pe două platforme de strângere de fonduri, relatează Daily Mail.

agent ICE incident Minneapolis captura video jpg

Ofițerul ICE a primit donații de peste 747.000 de dolari pe platforma GoFundMe, în urma unei campanii de strângere de fonduri inițiată în numele acestuia de Clyde Emmons. Acesta și-a motivat inițiativa prin faptul că femeia împușcată mortal, Renee Nicole Good, mamă a trei copii, ar fi „o teroristă internă”.

Faptul că agentul ICE a tras asupra mașinii a fost un act justificat 100% și acesta ar fi astfel perfect îndreptățit să primească donațiile.

De asemenea, Tom Hennessey, inițiatorul unei alte companii, pe platforma GiveSendGo, a spus că femeia ar fi fost „o agitatoare a stângii radicale” și i-a îndemnat pe „patrioții America First” să-l susțină pe „neînfricatul” Ross, care „a tras în autoapărare pentru a neutraliza amenințarea”. Campania a strâns peste 279.000 de dolari.

Ross a primit  21.000 de donații, majoritatea anonim. Miliardarul Bill Ackman, manager de fonduri speculative - care l-a susținut pe Donald Trump în alegerile din 2024 - a apărut totuși pe lista principală a donatorilor GoFundMe.

Ackman i-a donat agentului 10.000 de dolari și, într-o postare pe X, a descris incidentul drept o „tragedie”. Directorul executiv al Pershing Square a adăugat că a încercat să sprijine o strângere de fonduri și pentru familia lui Good, dar aceasta fusese deja încheiată după ce donațiile au depășit 1,5 milioane de dolari.

image

Anchetatorii FBI desfășoară o anchetă amănunțită privind incidentul, însă surse apropiate anchetei au sugerat că este „din ce în ce mai puțin probabil” ca Ross să fie pus sub acuzare.

Divizia pentru drepturi civile a Departamentului de Justiție, care investighează de regulă incidentele în care sunt implicate forțele de ordine, nu a deschis o anchetă pentru a stabili dacă Ross a încălcat drepturile lui Good conform legii federale, a declarat o sursă din interiorul Departamentului pentru New York Times.

Anchetatorii federali investighează, potrivit relatărilor presei americane, posibilele legături ale lui Good cu grupuri de activiști ce protestează împotriva represiunii imigrației luate de Trump.

Departamentul de Justiție intenționează să investigheze un grup numeros de activiști care au participat la proteste față de operațiunile ICE  în cartierul Minneapolis, suspiciunile fiind că ar fi „instigatori”.

Nu este clar dacă Good, o mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani, a fost implicată în vreo acțiune de activism în Minneapolis, în afară de participarea la protestul împotriva acțiunilor ICE din ziua în care a fost ucisă.

Percepții diferite si polarizate politic asupra incidentului

Familia lui Good a angajat firma Romanucci & Blandin din Chicago, care a reprezentat și familia lui George Floyd, pentru a efectua o anchetă civilă privind moartea acesteia.

Firma - care a obținut o înțelegere de 27 de milioane de dolari pentru familia lui Floyd, ucis în custodia poliției - a declarat că va face publice informații în următoarele săptămâni.

Familia lui Good acuză ofițerii federali de imigrări de uciderea ei și, într-un comunicat emis miercuri, a îndemnat publicul să nu folosească moartea ei drept pretext de conflict politic.

În mod similar, Ross a solicitat consiliere juridică de la candidatul la funcția de guvernator din Minnesota, Chris Madel, a relatat KSTP.

Administrația Trump a apărat acțiunile ofițerului ICE, spunând că acesta a tras în autoapărare în timp ce ar fi fost amenințat că va fi călcat de mașina lui Good, 

Această explicație a fost criticată de primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, de guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și de alții, pe baza înregistrărilor video ale interacțiunii între cei doi.

Ross ar fi fost rănit la nivelul trunchiului în timpul confruntării din 7 ianuarie, a confirmat administrația Trump pentru Daily Mail miercuri.

Videoclipurile cu incidentul  a devenit rapid extrem de politizat, o parte spunând că Good încerca intenționat să îl lovească pe Ross cu mașina, iar cealaltă că doar încerca să-și redreseze mașina pentru a pleca de la fața locului.

Partenera lui Good, Rebecca Good, și alte rude au susținut că cei doi tocmai își lăsaseră copilul de 6 ani la școală și s-au oprit pentru a observa activitatea forțelor de ordine.

Imaginile arată un SUV roșu condus de Renee Good oprit perpendicular și blocând o parte din drum. Ea claxonează în mod repetat.

Câteva clipe mai târziu, o camionetă cu ofițeri de imigrări oprește mașina, doi dintre ei coboară, iar unul dintre ei îi ordonă lui Good să-i deschidă portiera. Aceasta dă cu spatele, apoi întoarce volanul pentru a pleca, în timp ce ofițerul îi repetă: „Ieși din mașină”.

Aproape simultan, Rebecca, strigă: „Condu, iubito, condu!”. SUV-ul pornește și se aud împușcături în timp ce un ofițer deschide focul.

Rebecca a emis vineri o declarație pentru Minnesota Public Radio în care spunea că s-au oprit pentru a-și susține vecinii: „Aveam fluiere. Ei aveau arme”.

