Agenția Mondială Anti‑Doping ar putea interzice participarea lui Trump şi a altor oficiali SUA la JO din 2028. „Vor posta o notificare roșie de la Interpol? Este ridicol”

Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) ia în calcul o propunere de regulament care ar putea interzice președintelui american Donald Trump și altor oficiali ai guvernului SUA să participe la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 2028, informează Associated Press, sâmbătă, 14 martie.

Propunerea urmează să fie discutată săpătămâna viitoare și stabilește un set de sancțiuni pentru țările care nu își achită contribuțiile la WADA până la 31 ianuarie 2027, printre acestea fiind și „excluderea reprezentanților guvernamentali de la participarea la competiții majore, cum ar fi Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice și Paralimpice”, potrivit unui raport citat de AP.

Datorii de peste 7 milioane de dolari

Inițiativa vine în contextul tensiunilor dintre SUA și WADA, Washingtonul refuzând să-și plătească cotizațiile anuale către agenția anti-doping. Se estimează că SUA datorează aproximativ 3,7 milioane de dolari pentru 2025 și 3,6 milioane de dolari pentru 2024. Blocarea contribuției americane datează din 2023 și are legătură cu scandalul în care 23 de înotători chinezi au fost depistați pozitiv la substanțe interzise înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021, dar au fost totuși autorizați să participe.

WADA a catalogat articolul AP drept „înșelător”, subliniind că sugestia că măsura ar putea afecta Cupa Mondială FIFA este falsă, precizând că „regulile nu se aplică retroactiv, astfel că Cupa Mondială FIFA, Jocurile de la Los Angeles și cele de la Salt Lake City nu vor fi afectate”.

Controverse și reacții

Discuțiile privind guvernele care suspendă unilateral finanțarea WADA au început încă din 2020 și nu vizează în mod special SUA, a explicat purtătorul de cuvânt al agenției, James Fitzgerald. Scopul propunerii este de a „proteja mai bine finanțarea WADA, pentru ca agenția să poată susține mișcarea sa globală pentru sport fără dopaj”, a precizat el.

Rahul Gupta, succesorul lui Carter la ONDCP și fost membru al comitetului executiv WADA, a criticat ideea.

„Nu am auzit niciodată de o fundație elvețiană cu buget de 50 de milioane de dolari care să poată aplica o regulă pentru a, de exemplu, împiedica președintele Statelor Unite să participe undeva. Și următoarea întrebare la care trebuie să răspundeți este: Cum o vei aplica? Vor posta o notificare roșie de la Interpol? Este ridicol. Este clar că nu s-au gândit bine la acest lucru”, şi-a manifestat el indignarea.

După publicarea articolului, WADA a emis un comunicat în care a subliniat că știrea este „complet înșelătoare” și a reiterat declarația lui Fitzgerald că, dacă propunerea ar fi adoptată, „regulile nu se aplică retroactiv, astfel încât Cupa Mondială FIFA, Jocurile de la Los Angeles și Salt Lake City (în 2034) nu ar fi afectate”.

Următoarea întâlnire a Consiliului Fundației, care va lua decizia finală, este programată pentru noiembrie. Totuși, WADA a precizat luna trecută că propunerea ar putea fi analizată și prin circulare sau în cadrul unei întâlniri extraordinare, dacă va fi necesar, pentru a nu întârzia implementarea.