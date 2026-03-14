Marturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA

În documentarul Apple TV, Twisted Yoga, foste victime ale cultului sexual al lui Gregorian Bivolaru și-au spus poveștile tulburătoare despre exploatare sexuală, abuzuri și orgii, relatează The Sun.

În documentar apare și Bivolaru, care a negat orice faptă greșită, și acesta include declarații din dosare ale poliției secrete române, dar și relatări despre cum au reușit victimele sale să lucreze împreună pentru a-l aduce în fața justiției.

O figură cheie în acest caz este cetățeana australiană Ashleigh Freckleton, originară din Melbourne.

Aceasta s-a alăturat școlii după ce mama ei s-a înscris la o clasă de yoga. Avea 12 ani la acea vreme.

Regimul totalitar al României comuniste fusese recent răsturnat, iar mulți tineri căutau o formă de spiritualitate la care nu avuseseră acces până atunci. Cursurile de yoga au fost interzise în 1982.

„Deodată a devenit o lume mai atrăgătoare, la care românii nu aveau acces înainte,” își amintește Agnes. „Sub comunism, a existat o mentalitate mai închisă. Dar după aceea, oamenii aveau nevoie de ceva de care să se agațe, ceva în care să creadă, să-și pună speranțele în altcineva. Eram curioasă să particip la cursurile despre care mi-a vorbit mama. A fost atât de captivant să descopăr că există acest guru spiritual. Cineva care să aibă răspunsurile la toate întrebările noastre. Simplul fapt că mă aflau aproape de marele maestru părea ceva sacru. Fetele îl vedeau pe Grieg ca pe ființa supremă, Shiva, simbolul masculinității și al energiei masculine. La 15 ani, am început să-l văd și eu ca pe un zeu. Avea o anumită carismă, dar nu era una fizică. Nu a fost niciodată un bărbat atrăgător. Dar îl punem mereu pe un piedestal”.

La vârsta de 15 ani, „gurul” român Gregorian Bivolaru, în vârstă de 48 de ani, liderul spiritual al unei rețele internaționale de studiouri de yoga specializate în ritualuri tantrice, a decis că este pregătită pentru „inițiere”, scrie The Sun.

Asta însemna că fusese aleasă să meargă în dormitorul lui. Avea 15 ani și șase luni.

„Am fost inițiată la începutul anului 2000. Eram virgină. Nu voi intra în prea multe detalii, dar nu a fost ceva special. Nu am simțit nicio plăcere. Din contră. Îmi amintesc că am plâns”.

Agnes avea să descopere, ca și alte fete care au trecut prin aceeași experiență, că organizația lui internațională de yoga era finanțată de studentele sale care făceau video chat aproape pe gratis.

Femeia a povestit că interesul său pentru școală a provenit din interesul său pentru astrologie, numerologie, tarot și citirea palmelor.

„Pe măsură ce am crescut, am început să-mi explorez identitatea, cine sunt și în ce cred, și cred că asta a creat un teren fertil” pentru practici spirituale, a spus ea. „Întotdeauna mi-am dorit să mă mut în Marea Britanie, iar în 2018 am ajuns la Londra și am obținut un job în NHS.”

Într-o dimineață, Agnes a primit un SMS de la un vechi prieten din Australia, Ziggy, care îi povestea că s-a dedicat yoga și meditației în Copenhaga, Danemarca, unde începuse și să predea aceste tehnici.

De la Londra la Costinești

I-a trimis un link către filiala britanică a Federației internaționale Atman Yoga – Tara Yoga Centre, lângă Old Street din Londra.

„A fost un videoclip lucrat, care avea o atmosferă autentică”, spune Ashleigh. „Toată lumea se afla acolo să se îmbunătățească într-un fel sau altul. Era exact ce căutam. Așa că m-am înscris la cursuri. Trebuie să vizualizezi activarea chakrei – energizarea diferitelor părți ale corpului tău. Este mai mult decât sport. Se întâmplă ceva spiritual în acest proces. Eram atât de dedicată. Nu ratam niciun curs.”

După câteva săptămâni, Ashleigh a descoperit că studenții care arătau cel mai mare potențial erau invitați să participe la ateliere de weekend, pentru a dobândi o înțelegere spirituală superioară.

„Mi s-a spus că există o tabără de vară în Costinesti, România, pentru toată luna august și mi s-a spus că pot să-i scriu ghidului spiritual, Gregorian Bivolaru, și să-l întreb dacă pot sta la vilă. Ar fi oportunitatea perfectă pentru mine să învăț tehnici noi, specifice femeilor, și ar fi grozavă pentru transformarea mea. Așa că i-am scris guru-ului și mi s-a cerut să-i trimit niște fotografii cu mine în bikini ca să-mi citească aura, pentru că nu ar fi fost prezent acolo fizic. Mi s-a părut puțin ciudat, pentru că mă întrebam de ce nu-mi putea citi aura prin haine, dar am acceptat și mi-a răspuns că am fost acceptată.”

Când a ajuns la Costinesti, pe litoralul românesc, a fost însă surprinsă să constate că „vila” era o clădire de apartamente ponosită, austeră, cu ferestre simple din aluminiu, un gard de securitate în jur și porți păzite.

„Nu a fost pe placul meu. Odată ajunsă înăuntru, mi-au luat pașaportul și m-au pus să jur pe biblie că nu voi dezvălui niciun secret sau orice se întâmplă acolo. Au fost pagini întregi de reguli pe care a trebuit să le citesc și apoi mi s-a spus să-mi dau jos toate hainele ca să-mi verifice aura și să se asigure că energiile mele sunt suficient de echilibrate pentru a participa. Mi s-a părut ciudat, dar am hotărât că poate ar fi încurajator. Toate femeile – care veneau din întreaga lume – se perindau goale prin vilă cea mai mare parte a timpului și mi-a plăcut asta. Părea ceva deschis și sigur. Puteai apela la ceilalți pentru sfaturi, îmbrățișări și gătit. Era o comunitate adevărată.”

Concursul de frumusețe

Punctul culminant al evenimentului a fost competiția Miss Shakti pentru a o sărbători pe Shakti, energia divină feminină din hinduism.

„A fost un concurs de tip Miss Universe, filmat pentru guru. Am fost surprinsă de ce am văzut. Femeile dansau seducător, împodobite cu bijuterii și coifuri[...] A fost un concurs real, cu locurile întâi, doi și trei. La sfârșitul lunii a avut loc ceva numit Integrare. Toate femeile au intrat într-o cameră mare, care era oarecum ritualizată cu flori, lumânări și fructe, iar apoi a fost o orgie uriașă între toate aceste femei. Niciun bărbat. Nu am vrut să particip, așa că am stat cu picioarele încrucișate, într-o postură meditativă, privind. Apoi au început să-și dea din mână în mână un bol și femeile au urinat în el. Urina lor se numea „Elixirul de aur”, care devine „încărcat” după ce faci dragoste. Aceasta a fost ulterior îmbuteliată în fiole mici pentru a putea adăuga picături în apa pentru a absorbi calitățile altora. Părea că eu eram singura care nu voia să participe. Dar am raționalizat asta astfel: Nu sunt suficient de evoluată. Poate într-o zi voi fi, dar încă nu am ajuns acolo”.

„Când am ajuns înapoi în Marea Britanie, eram confuză și dezorientată. Aveam multe temeri și anxietăți care ieșeau la suprafațăa. Dar ni se spune că astfel de bariere sunt cauzate de ego, pe care trebuie să-l suprimăm mereu.”

Ashleigh abia a avut timp să se împace cu experiența din România că a fost invitată să-l întâlnească pe guru însuși, la Paris, unde locuia.

La gară, a fost întâmpinată de o femeie și urcată într-o mașină unde telefonul ei mobil a fost înfășurat în folie. Pe tot parcursul drumului, a fost legată la ochi.

„Mi s-a explicat că Interpol avea un mandat de arestare pe numele ghidului spiritual și că acesta era un fugar ascuns”, spune Ashleigh. „Au spus că el a fost o victimă a încălcărilor drepturilor omului și că poliția coruptă română a fost responsabilă pentru asta. Am ajuns la o casă cu trei etaje într-o suburbie. Era mare, cu multe dormitoare cu gard în jur [...] A trebuit să jur din nou pe biblie că nu voi vorbi niciodată despre nimic din ce se întâmplă acolo. Apoi trebuia să semnez niște formulare, acceptând o pedeapsă dacă eram prinsă încercând să fur vreo învățătură secretă din casă. Una dintre ele era că urma să port capul ras timp de cinci ani. Îmi amintesc că am văzut-o acolo fata care a câștigat concursul Miss Shakti în august. Capul îi fusese ras și era oarecum izolată de toată lumea. Am înțeles că toatele femeie de acolo fuseseră inițiate.”

Condițiile în care trăiau fetele abuzate

„Mai multe fete împart un dormitor de dimensiuni medii, situat lângă al lui, iar fiecare, pe rând, este chemată în camera lui pentru sex, oricând dorește. Fetelor le sunt confiscate hainele, așa că stau fie goale, fie îmbrăcate foarte sumar. Camera este încuiată din exterior”.

„M-am hotărât că nu vreau să merg mai departe cu inițierea și mi-au spus că trebuie să-i scriu să-i spun de ce. Am făcut asta, motivând că trebuie să-mi înving demonii, dar că speram să mă poată susține, iar el a scris notițe pe pagină cu semne de exclamare pe pagină, ca și cum ar țipa la mine – „MINȚI!” „SIMȚI EMPATIE ACUM? RĂSPUNDE-MI!”

„Ulterior, m-am rugat bunicii mele să mă povățuiască să fac și pe loc mi-a fost clar că trebuie să plec de acolo”.

Înainte să fie lăsată să plece, a fost pusă să citească o declarație pregătită, filmată, în care spunea că nu s-a întâmplat nimic acolo împotriva voinței sale, nu a fost violată, abuzată, șantajată, hipnotizată sau bătută, umilită, torturată sau închisă.

O mașină a dus-o apoi la Paris, unde a rezervat un hotel ieftin și a luat următorul zbor disponibil spre Melbourne, la părinții ei.

„Când am plecat din Paris, cred că realizasem că ce se petrecea acolo era abuz sexual. Școala încă funcționa și știam că în fiecare zi, tot mai multe femei treceau prin aceeași experiență. În jurul lunii mai 2020, am vorbit public pentru prima dată.”

Legătura cu autoritățile franceze

Ashleigh a vorbit despre experiențele sale pe internet și a încurajat alte femei să vorbească. Dar nu știa cum să procedeze din punct de vedere legal. În septembrie 2021, un anchetator francez, Hugues Gascan, a luat legătura cu ea.

„El a fost legătura lipsă de care aveam nevoie pentru a intra în legătură cu poliția străină,” spune ea.

Așa a ajuns mărturia sa la unitatea specializată în astfel de infracțiuni a poliției din Paris, care a întrebat-o dacă dorește să depună o plângere oficială. Ea a fost de acord.

Bivolaru era deja pe radarul poliției franceze și române.

În martie 2004, fusese acuzat în România de cinci capete de acuzare – multiple infracțiuni sexuale, corupție sexuală, trafic de minori, relații sexuale cu minori și tentative de trecere ilegală a frontierei.

Dar cu o zi înainte de proces a fugit în Suedia, iar în 2007 s-a mutat în Franța.

Pe tot parcursul anchetei, el a susținut că este persecutat pentru că este un om spiritual. Cu puțin timp înainte de procesul său în instanță, Bivolaru a avut o apariție bizară într-o emisiune TV românească populară numită Mariustuca.

Cu părul său lung, cărunt, și ochelarii, părea cam neîngrijit pentru un bărbat idolatrizat de adepții săi ca un zeu.

Când moderatorul l-a întrebat dacă a făcut sex cu vreunul dintre adepții de la școala sa de yoga, a răspuns: „Nu fac niciodată sex cu nimeni, pentru că sexul este degradant.”

După acest răspuns, acesta a pus altfel problema: Ai făcut dragoste cu vreunul dintre adepții tăi? Foindu-se pe scaun, Bivolaru răspunde: „Am făcut dragoste? Da, am făcut dragoste. Nu degradantă sexual, ci relații naturale de iubire, așa cum le știm cu toții, bazate pe iubire și respect reciproc.”

Dar jurnalista de investigație Andreea Pocotila a descoperit documente secrete care îl arătau ca fiind un pervers sexual.

La București a accesat dosare păstrate de poliția secretă românească despre diverse persoane în perioada comunistă. Dosare despre Bivolaru datau din 1971, când avea 19 ani, în ultimul an de liceu, când se ocupa cu fotografii pornografice și reviste trimise din Elveția și Germania.

„Mai târziu, a înființat o școală de yoga, care a fost interzisă și a fost reținut și internat într-o unitate medicală de psihiatrie”, spune Andreea. „A fost portretizat practic ca fiind obsedat sexual.

„A spus poliției secrete în 1989: Într-o zi, în 1986 sau 1987, am întâlnit lângă casa mea o fată brunetă de 12 ani. Cred că era țigancă. Și i-am cerut unui prieten apropiat să aibă relații intime cu fata și apoi să mi-o prezinte ca să o inițiez în tantra sexuală.”

Federația Școlilor Internaționale Atman

Când regimul comunist din România a căzut în decembrie 1989, a fost eliberat și și-a înființat școala de yoga, care avea să se răspândească în întreaga lume. Școlile au denumiri diferite în diferite țări – în România se numește MISA, în Suedia și Danemarca, NATHA și în Anglia, Tara, dar sunt parte a aceleiași rețele: Federația Școlilor Internaționale Atman.

Cu ajutorul lui Ashleigh, poliția franceză a continuat să colecteze mărturii de la victime, care au vorbit cu curaj despre experiențele lor cutremurătoare, iar pe 28 noiembrie 2023 poliția a lansat o operațiune de amploare cu 175 de ofițeri, efectuând 40 de arestări simultane, inclusiv pe Bivolaru, care locuia într-un apartament mic și ponosit lângă Paris.

A fost acuzat de viol, trafic de persoane și abuz prin control psihologic. Acuzarea speră ca procesul să aibă loc în următorii doi ani. Bivolaru continuă să nege orice infracțiune.

În declarații pentru documentarul TV, școlile sale de yoga din Danemarca, Suedia și Londra spun toate că respectă legile țărilor lor și condamnă toate formele de abuz.

NATHA Danemarca afirmă că nu a organizat sau facilitat niciodată călătorii pentru a se întâlni cu Bivolaru și nu este responsabilă pentru alegerile personale ale indivizilor.

NATHA Sweden a declarat că orice cursant care l-a întâlnit pe Bivolaru a făcut-o independent de școală și că își propune să ia în serios orice îngrijorare, sugestie sau critică din partea studenților. Tara Yoga Centre a declarat că, din cauza procedurilor legale în curs, nu poate comenta în acest moment.

Atman a declarat că nu este responsabilă pentru viața privată a personalului, elevilor și profesorilor școlilor afiliate și că toate acuzațiile actuale sunt în curs de investigație și nu sunt dovedite.

MISA a negat toate acuzațiile de trafic, abuz, manipulare sau constrângere, susținând că procedurile actuale din Franța provin dintr-un tipar îndelungat de neînțelegere și discriminare față de învățăturile lor, în special cele care combină spiritualitatea cu erotismul.

El a respins acuzațiile ca fiind o vânătoare de vrăjitoare bazată pe mărturiile câtorva persoane nemulțumite.