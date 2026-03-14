Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Ambasadorul Rusiei la București avertizează că „România ar putea fi folosită ca punct de plecare pentru declanşarea unui conflict cu Rusia”

Ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a declarat într-un interviu pentru TASS că România ar putea fi folosită de NATO „ca punct de plecare pentru declanşarea unui conflict cu Rusia”.

Vladimir Lipaev/FOTO: Faecbook Ambasada Rusiei din Estonia
Întrebat dacă, după ce autorităţile din Moldova „au lansat ideea” unirii cu România, se întrevăd deja paşi concreţi în această direcţie, ambasadorul a sugerat că ideea nu se bucură de sprijin în rândul populaţiei din Republica Moldova, pentru că în secolul XX „Moldova a trecut prin două ocupaţii româneşti” în timpul cărora s-ar fi comis abuzuri, potrivit News.ro.

„Amintirea evenimentelor din acei ani a rămas vie în rândul poporului moldovean şi, deocamdată, aceasta serveşte ca un antidot împotriva ideii de unire. Majoritatea populaţiei, după cum se ştie, nu o susţine”, afirmă Vladimir Lipaev.

Cu toate acestea, el acuză elita politică de la Chişinău, care ar fi loială Bucureştilui, că impune „românizarea” societăţii.

„În şcoli nu se predă limba moldovenească, ci limba română, se studiază istoria nu a moldovenilor, ci a românilor, şi asta într-o lumină falsificată, distorsionată. Aproape toţi politicienii de frunte, inclusiv preşedinta Maia Sandu, deţin paşapoarte româneşti.

În principalele funcţii de stat sunt numiţi foşti şi actuali funcţionari români. Securitatea Republicii Moldova, sistemul său energetic şi bancar sunt plasate sub controlul direct al Bucureştiului”, arată ambasadorul.

„Există temerea că bugetul românesc pur şi simplu nu va suporta cheltuielile legate de unire”

Ambasadorul Rusiei la București susține că ideea unirii României cu Republica Moldova s-a răspândit în spațiul public din cauza propagandei și este exploatată politic de partide naționaliste.

„Cu toate acestea, la Bucureşti se conştientizează totuşi diferenţa dintre ceea ce se doreşte şi ceea ce este posibil. Naraţiunea oficială este că mai întâi moldovenii înşişi trebuie să se pronunţe în favoarea unirii, iar apoi se va vedea. Merită reamintit faptul că Moldova contemporană este una dintre cele mai sărace ţări din Europa, în mare parte datorită politicii echipei (preşedintei Maia) Sandu. De aceea, aici există temerea că bugetul românesc pur şi simplu nu va suporta cheltuielile legate de unire”, susţine ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti.

„De aceea se vorbeşte mai mult despre integrarea Moldovei prin aderarea acesteia la Uniunea Europeană, ceea ce ar permite Bucureştilui să transfere o parte semnificativă a costurilor către parteneri”, adaugă el.

Ambasadorul, despre Biserica Ortodoxă Română: „Desfăşoară în mod deschis activităţi de înlăturare a ortodoxiei ruse”

El acuză Biserica Ortodoxă Română că, „bazându-se pe sprijinul actualelor autorităţi moldovene, desfăşoară în mod deschis activităţi de înlăturare a ortodoxiei ruse şi de subordonare a Bisericii Ortodoxe din Moldova aşa-numitei Mitropolii Basarabene a Bisericii Ortodoxe Române”.

De ce apare România pe harta ISW privind „faza zero” a operațiunilor Rusiei în Europa

„De fapt, prin astfel de justificări ipocrite se încearcă acoperirea unei expansiuni agresive pe teritoriul canonic străin, ceea ce nu numai că duce la o schismă bisericească în Moldova, dar şi loveşte unitatea şi autoritatea ortodoxiei mondiale în ansamblu”, comentează diplomatul rus.

„România ar putea fi folosită ca punct de plecare pentru declanşarea unui conflict cu Rusia”

Ambasadorul Rusiei minimizează rolul României în NATO și susține că adevărata amenințare pentru țară nu ar fi Rusia, ci apartenența la alianță, deoarece România ar putea fi folosită ca punct de plecare într-un eventual conflict cu Moscova.

„Faptul că România este una dintre principalele ţări de tranzit pentru livrările de armament către Ucraina nu este un secret. Astfel, şi de această dată, Bucureştiul şi-a pus la dispoziţie infrastructura pentru găzduirea noului centru militar şi prezintă acest lucru ca o creştere semnificativă a profilului său în cadrul blocului NATO.

Totuşi, trebuie înţeles că participarea reală a României la coordonarea livrărilor de armament şi echipamente către Ucraina, precum şi la activitatea centrului logistic menţionat, este proporţională cu influenţa şi rolul acestei ţări în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

Astăzi, autorităţile române găzduiesc cu plăcere obiective militare NATO pe teritoriul lor şi pledează insistent pentru creşterea prezenţei contingentului militar străin pe teritoriul ţării. Justifică acest lucru prin mitica «ameninţare rusă».

Preferă să nu vadă, sau poate chiar nu înţeleg sincer, că principala ameninţare la adresa securităţii ţării nu provine din Rusia, ci din apartenenţa la blocul agresiv NATO”, afirmă ambasadorul.

Ambasadorul Rusiei la București a avertizat că România ar putea fi folosită ca punct de plecare într-un conflict cu Rusia și a criticat modul în care este interpretată istoria în manualele românești.

El a mai susținut că ajutorul militar acordat Ucrainei este ținut secret și că în societatea românească ar exista o creștere a oboselii față de sprijinul oferit Kievului.

Degradarea economiei Românești, „direct legată de politica de sancţiuni a UE”

Despre o eventuală discriminare a cetăţenilor ruşi în România, Vladimir Lipaev spune că o astfel de atitudine este considerată „un semn de bun-simţ” în Occident, iar România urmează tendinţa generală.

Totuşi, spune el, „deocamdată, acest lucru se manifestă în principal la nivel cotidian în domeniul serviciilor bancare şi al afacerilor. Nimeni nu mai speră de mult la un tratament echitabil din partea autorităţilor oficiale. Dar, să fim corecţi, în ultima vreme nu am primit sesizări privind încălcări grave ale drepturilor compatrioţilor noştri, măsuri de agresiune juridică împotriva lor sau provocări intenţionate”, recunoaşte el.

Lipaev a fost întrebat şi despre situaţia economiei româneşti şi a sugerat că degradarea ei „este direct legată de politica de sancţiuni a UE”, pentru că România este nevoită să cumpere hidrocarburi la tarife mai mari decât cele oferite de Rusia, preţurile îngrăşămintelor au crescut semnificativ, iar lanţurile logistice şi comerciale de aprovizionare cu mărfuri au fost perturbate.

