Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Rapid sufocă Dinamo pe final și devine lider în Superliga. Remontada superbă a giuleștenilor

Rapid a profitat din plin de înfrângerea surprinzătoare de vineri a Universității Craiova în prima etapă din play-off și a urcat pe primul loc în Superliga. Giuleștenii au muncit din greu pentru cele trei puncte în derby-ul cu Dinamo, reușind să întoarcă rezultatul după ce au fost conduși de două ori, cu 1-0 și 2-1, terminând învingători, 3-2.

Bucurie maximă a giuleștenilor, după ce au întors rezultatul cu Dinamo. Foto Facebook FC Rapid
Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Armstrong (9 - penalty), după ce Andrei Borza a comis o imprudenţă asupra lui Alexandru Musi, iar arbitrajul video l-a sesizat pe Istvan Kovacs. Rapid a egalat prin Constantin Grameni (38), cu un şut de la 18 metri. Dinamo a preluat conducerea din nou în debutul reprizei secunde, când Cătălin Cîrjan a marcat din pasa aceluiași Musi (47).

În ultima jumătatea de oră, ”câinii” au fost sufocați de presiunea giuleștenilor. Gazdele au restabilit egalitatea prin Claudiu Petrila (67), cu un şut de la 20 de metri, după ce Musi a fost bruscat în propriul careu de Borza, dar arbitrul nu a dictat fault în atac. Apoi Cătălin Vulturar a marcat golul victoriei giuleştenilor (85), din 4 metri, după o foarfecă a lui Olimpiu Moruţan. Dinamo a terminat meciul în genunchi, cu Matteo Duțu încasând un cartonaș roșu în minutele de prelungire.

La golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul. Doamne ferește, e rușinos! Cred că Istvan Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA! La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești - Adrian Porumboiu, despre faultul premergător golului lui Petrila 

Dinamo nu a mai învins Rapidul de 11 ani

Dinamo rămâne fără victorie în fața Rapidului de aproape 11 ani, de la un 2-0 înregistrat pe 11 aprilie 2015. În acest sezon, elevii lui Zeliko Kopic au pierdut tate cele trei întâlniri cu vișiniii, 2-0, 2-1 și 3-2 sâmbătă seară.

Dacă Rapid e pe cai mari, instalându-se pe primul loc al clasamentului din Superliga și având un bilanț de trei victorii și ujn egal în ultimele 4 etape, în schimb ”câinii” au ajuns la 4 înfrângeri la rând, în condițiile în care aveau doar 3 eșecuri după 27 de etape.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 122 de ori, de 44 de ori au câştigat giuleştenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviştii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Rapid - Dinamo 3-2 (1-1)

Arena Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Grameni (38), Petrila (67), Vulturar (85)/ Armstrong (9 - penalty), Cîrjan (47).

Cartonaş roşu: Duţu (Dinamo) 90+3.

