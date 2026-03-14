Cu ce se ocupă Gică Hagi, la un an de când a renunțat să antreneze. „Ne bombardează în fiecare zi”

Gică Hagi a decis să ia o pauză de la tumultul fotbalului și s-a retras în urmă cu aproape un an de pe banca tehnică a Farului, lăsând echipa pe mâinile mai tânărului Ianis Zicu. Gică Popescu, președintele clubului constănțean, cumnat și bun prieten cu fostul mare decar a dezvăluit ce face Hagi toată ziulica.

„Gică e bunic, asta e ocupația lui acum. A fost plecat o perioadă în Turcia, acum s-a întors. E liniștit, zâmbește mult. Lucru pe care nu-l făcea așa des când era antrenor. Ne trimite în fiecare zi video-uri cu nepoțelul, ne bombardează. Are un nepoțel superb și e topit după el. E într-o stare bună, dar îi lipsește fotbalul. Cu siguranță îl vom vedea în curând antrenând”, a declarat Gică Popescu la DigiSport.

Nimeni nu a iubit naționala mai mult ca Hagi

Gică Popescu a adăugat că l-a sfătuit pe Hagi să preia naționala, cât e în vână: „Toată lumea vorbește de echipa națională. Dar acum avem antrenor la națională, pe Mircea Lucescu, să-i dea Dumnezeu sănătate și să stea cât mai mult – că asta ar însemna că avem rezultate. Și cu toții vrem rezultate. Să trecem de Turcia și să ne întoarcem la Mondial după atâția ani.

Cei mai mulți dintre noi am iubit naționala enorm, chiar mai mult decât echipele de club. Însă niciunul nu a iubit-o precum Gică. Și o iubește în continuare. Așa că mă gândesc că-și va dori să o antreneze și e normal. Ca și cum ai avea un copil pe care îl iubești foarte mult și vrei să-ți petreci timp cu el. L-am întrebat și eu când o preia, că a trecut de 60 de ani. «Băi, dar când vrei să antrenezi naționala? La 70? La 80 de ani? Trebuie acum, când ai încă vână, ambiție să faci rezultate. Trebuie să o preiei! Dacă nu o iei tu, care știi foarte bine ce înseamnă, atunci cine?». A zis că am dreptate”, a declarat Gică Popescu.

Când a spus Dan Petrescu că după ce va dispărea generația noastră vor trece 20 de ani până să ne mai calificăm, i-am zis că e nebun. 20 de ani sunt 20 de ani... Uitați că se fac acum aproape 30 de ani, nu?! A avut dreptate. Și eu îi ziceam: «Du-te, măi, de aici, ești tu nebun și cârcotaș!», - Gică Popescu.