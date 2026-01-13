Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota dau în judecată administraţia Trump: „Nu puteţi opri fără discernământ cetăţeni americani pe stradă”

Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni seară că acţionează în justiţie a administraţiei Trump în legătură cu operaţiunile de anvergură ale Serviciului federal pentru imigraţie (ICE) desfăşurate în ultimele săptămâni în această zonă din nordul Statelor Unite, relatează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.

„Nu puteţi opri fără discernământ cetăţeni americani pe stradă. Nu puteţi târî în zăpadă femei însărcinate. Nu aveţi dreptul de a scoate adolescenţi din maşinile lor şi de a-i aresta când ei sunt, în realitate, cetăţeni americani. Este împotriva legii în toate statele şi este contrar Constituţiei Statelor Unite”, a declarat primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, în cursul unei conferinţe de presă.

Agenţii ICE „trebuie ei înşişi să respecte legea în .exercitarea funcţiilor lor. Estimăm că ei nu fac asta. Ei trebuie să acţioneze în limitele legii şi ale Constituţiei”, a afirmat, la rândul său, procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison.

Statul Illinois, un alt stat democrat vizat de ofensiva anti-imigraţie a administraţiei Trump, mai ales la Chicago, a iniţiat luni o procedură judiciară similară.

Renee Good, o femeie americană în vârstă de 37 de ani, a fost împuşcată la volanul propriului automobil de către un agent al ICE. Decesul femeii a declanşat un val de manifestaţii în întreaga ţară la finalul săptămânii trecute, de la Minneapolis la New York, Los Angeles şi chiar Boston.

După decesul lui Renee Good, preşedintele american Donald Trump a apărat imediat teza legitimei apărări a agentului ICE, o versiune contestată dur în special de opoziţia democrată de la nivel local.

Guvernul american a anunţat duminică trimiterea a „sute” de agenţi federali suplimentari la Minneapolis.