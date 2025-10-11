Donald Trump are o vârstă cardiacă de 65 de ani și o sănătate „excelentă", conform raportului său medical

Donald Trump se află într-o "stare de sănătate excelentă", conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale.

Republicanul în vârstă de 79 de ani a fost supus celui de-al doilea control medical de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, la Spitalul Militar Walter Reed, de lângă Washington.

În timpul acestei examinări, s-a stabilit că vârsta sa cardiacă este "cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică", conform raportului medical de doar câteva paragrafe, furnizat de purtătorul său de cuvânt, anunță Agerpres.

"Preşedintele Donald Trump continuă să aibă o sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune", continuă documentul semnat de medicul prezidenţial american, Sean Barbabella.

De asemenea, Barbabella a precizat că preşedintele a fost vaccinat antigripal şi a primit o doză de rapel cu vaccinul anti-COVID-19 "în pregătirea călătoriilor internaţionale", în contextul în care secretarul său pentru sănătate, RFK Jr., cunoscut pentru scepticismul său faţă de vaccinuri, a restricţionat accesul la vaccinurile COVID-19.

Acest "control medical anual de rutină", anunţat miercuri de Casa Albă, vine după un control medical la care republicanul a fost deja supus în aprilie, în timpul căruia medicul preşedintelui anunţase că Trump se află într-o stare de sănătate foarte bună.

Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a fost învestit în funcţie în Statele Unite, nu a scăpat de întrebări şi speculaţii despre sănătatea sa, deşi acestea sunt departe de a atinge intensitatea celor cu care s-a confruntat predecesorul său, democratul Joe Biden.

Miliardarul a fost văzut cu vânătăi pe mâna dreaptă. Fotografii recente îl arată purtând un strat gros de machiaj pe această zonă.

Casa Albă a susţinut în iulie că vânătăile sunt o consecinţă a "strângerilor de mână frecvente" şi a utilizării aspirinei ca tratament cardiovascular standard.

Administraţia americană a dezvăluit, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, care în cazul său se manifestă în special prin umflarea gleznelor.