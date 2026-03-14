Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată pentru trafic şi consum de droguri. „A reprezentat principala sursă de aprovizionare pentru dealerul din Iaşi”

Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată de DIICOT Iași, fiind acuzat de trafic și consum de droguri, după ce ancheta a scos la iveală că ar fi aprovizionat o rețea din Iași cu droguri de risc și de mare risc.

Ancheta, începută încă din 2018, a condus la reținerea lui Mihai Pleșu în aprilie 2019, acesta fiind adus la audieri de către anchetatori, iar ulterior eliberat sub control judiciar. Alături de el, pe lista inculpaților se află Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci.

Primele informații despre dosar au fost făcute publice de procurorii DIICOT Iași în aprilie 2019, aceştia precizând că reţeaua care comercializa cannabis (skunk) și comprimate de ecstasy (MDMA) în Iaşi era supravegheată.

„La data de 17 septembrie 2018, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane care domiciliază pe raza judeţului Iaşi comercializează droguri de risc – cannabis (skunk) şi droguri de mare risc – comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iaşi. De asemenea, s-a reţinut faptul că o suspectă în cauză comercializează cannabis cu suma 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iaşi se organizează, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizionează şi cu cantităţi de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializării”, transmitea DIICOT în 2019.

Mihai Pleşu, „principala sursă de aprovizionare cu droguri”

În cadrul anchetei, Mihai Alexandru Pleșu a fost adus de la București şi audiat, fiind acuzat de procurori că îi furniza droguri dealerului local din Iaşi.

„A reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judeţul Iaşi, acesta întreprinzând totodată demersuri pentru înfiinţarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door, sprijinit fiind în aceste activităţi şi de către concubina sa, care cunoştea toate detaliile legate de activităţile infracţionale derulate, sprijinindu-l şi implicându-se în mod direct prin intermedierea unor tranzacţii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legătura infracţională, aceasta fiind, la rândul său, consumatoare de droguri. În urma cercetărilor, a rezultat faptul că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucureşti este o persoană de naţionalitate străină, respectiv cetăţenie britanică, care a fost ajutată în activitatea infracţională de către concubina sa, cetăţean român”, potrivit anchetatorilor.

Perchezițiile care au avut loc în 2019 au scos la iveală locații dotate cu echipamente pentru cultivarea cannabisului indoor (lămpi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.), precum și diferite cantități de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină cannabis (hașis), ciuperci halucinogene, cântare electronice și grindere.

După ce iniţial a fost reţinut şi audiat, Mihai Pleşu a fost pus în libertate de magistraţi, care au motivat decizia prin faptul că, în șapte luni de supraveghere, investigatorii nu au putut obţine nicio dovadă care să-l lege pe fiul filosofului şi scriitorului Andrei Pleşu de vreo tranzacţie cu droguri.

În tot acest timp, Mihai Pleşu a negat acuzaţiile, iar avocații lui au subliniat că au depus caracterizări ale părinților ai căror copii fac terapie prin artă cu el, din care reiese că nu i se poate imputa nimic în ceea ce priveşte caracterul său.

„Nu am văzut la dosar probe care să susţină acuzaţiile procurorilor. Gândul lui se îndreaptă spre acest lucru: să îşi dovedească nevinovăţia. Va conlucra în acest dosar şi va răspunde cererilor anchetatorilor”, potrivit avocaţilor.

La rândul său, la eliberare, Mihai Alexandru Pleșu declara: „Cum spune vorba aia: nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în ţara asta. Sunt nevinovat, sunt bucăţi, realmente, şi vreau să-mi văd copilul. (…) S-a vorbit de nişte lucruri inexistente şi trăsnăi. Este o nedreptate şi îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii. Cine îşi mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri? Evenimentul mi-a distrus practic viaţa profesională. Vreau să-mi văd părinţii, nici nu vreau să-mi imaginez cu ce griji au stat, amândoi sunt cardiaci”.

Andrei Pleșu, filosof, eseist și critic de artă recunoscut, fost ministru al Culturii și al Afacerilor Externe, fondator al revistei „Dilema” și rector al New Europe College, nu a comentat nimic în legătură cu acest subiect.