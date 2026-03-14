Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată pentru trafic şi consum de droguri. „A reprezentat principala sursă de aprovizionare pentru dealerul din Iaşi”

Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată de DIICOT Iași, fiind acuzat de trafic și consum de droguri, după ce ancheta a scos la iveală că ar fi aprovizionat o rețea din Iași cu droguri de risc și de mare risc.

Mihai Pleşu a fost trimis în judecată pentru consum şi trafic de droguri. FOTO: Facebook/Mihai Pleşu
Mihai Pleşu a fost trimis în judecată pentru consum şi trafic de droguri. FOTO: Facebook/Mihai Pleşu

Vineri, 13 martie, Mihai Alexandru Pleșu, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată ieri de DIICOT Iași, fiind acuzat de trafic de droguri, potrivit ziaruldeiasi.

Ancheta, începută încă din 2018, a condus la reținerea lui Mihai Pleșu în aprilie 2019, acesta fiind adus la audieri de către anchetatori, iar ulterior eliberat sub control judiciar. Alături de el, pe lista inculpaților se află Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci.

Primele informații despre dosar au fost făcute publice de procurorii DIICOT Iași în aprilie 2019, aceştia precizând că reţeaua care comercializa cannabis (skunk) și comprimate de ecstasy (MDMA) în Iaşi era supravegheată.

 „La data de 17 septembrie 2018, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane care domiciliază pe raza judeţului Iaşi comercializează droguri de risc – cannabis (skunk) şi droguri de mare risc – comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iaşi. De asemenea, s-a reţinut faptul că o suspectă în cauză comercializează cannabis cu suma 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iaşi se organizează, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizionează şi cu cantităţi de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializării”, transmitea DIICOT în 2019.

Mihai Pleşu, „principala sursă de aprovizionare cu droguri”

În cadrul anchetei, Mihai Alexandru Pleșu a fost adus de la București şi audiat, fiind acuzat de procurori că îi furniza droguri dealerului local din Iaşi.

 „A reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judeţul Iaşi, acesta întreprinzând totodată demersuri pentru înfiinţarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door, sprijinit fiind în aceste activităţi şi de către concubina sa, care cunoştea toate detaliile legate de activităţile infracţionale derulate, sprijinindu-l şi implicându-se în mod direct prin intermedierea unor tranzacţii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legătura infracţională, aceasta fiind, la rândul său, consumatoare de droguri. În urma cercetărilor, a rezultat faptul că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucureşti este o persoană de naţionalitate străină, respectiv cetăţenie britanică, care a fost ajutată în activitatea infracţională de către concubina sa, cetăţean român”, potrivit anchetatorilor.

Perchezițiile care au avut loc în 2019 au scos la iveală locații dotate cu echipamente pentru cultivarea cannabisului indoor (lămpi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.), precum și diferite cantități de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină cannabis (hașis), ciuperci halucinogene, cântare electronice și grindere.

După ce iniţial a fost reţinut şi audiat, Mihai Pleşu a fost pus în libertate de magistraţi, care au motivat decizia prin faptul că, în șapte luni de supraveghere, investigatorii nu au putut obţine nicio dovadă care să-l lege pe fiul filosofului şi scriitorului Andrei Pleşu de vreo tranzacţie cu droguri.

În tot acest timp, Mihai Pleşu a negat acuzaţiile, iar avocații lui au subliniat că au depus caracterizări ale părinților ai căror copii fac terapie prin artă cu el, din care reiese că nu i se poate imputa nimic în ceea ce priveşte caracterul său.

„Nu am văzut la dosar probe care să susţină acuzaţiile procurorilor. Gândul lui se îndreaptă spre acest lucru: să îşi dovedească nevinovăţia. Va conlucra în acest dosar şi va răspunde cererilor anchetatorilor”, potrivit avocaţilor.

La rândul său, la eliberare, Mihai Alexandru Pleșu declara: „Cum spune vorba aia: nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în ţara asta. Sunt nevinovat, sunt bucăţi, realmente, şi vreau să-mi văd copilul. (…) S-a vorbit de nişte lucruri inexistente şi trăsnăi. Este o nedreptate şi îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii. Cine îşi mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri? Evenimentul mi-a distrus practic viaţa profesională. Vreau să-mi văd părinţii, nici nu vreau să-mi imaginez cu ce griji au stat, amândoi sunt cardiaci”.

Andrei Pleșu, filosof, eseist și critic de artă recunoscut, fost ministru al Culturii și al Afacerilor Externe, fondator al revistei „Dilema” și rector al New Europe College, nu a comentat nimic în legătură cu acest subiect.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
stirileprotv.ro
image
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
gandul.ro
image
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
mediafax.ro
image
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat
observatornews.ro
image
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
cancan.ro
image
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Era supărat! Am vorbit acum cu el”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, SUA! Scenariul pe care nu-l vedea nimeni este tot mai aproape
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Vacanța de Paște 2026. De când răman elevii acasă și când începe ultimul modul din anul școlar 2025 – 2026
romaniatv.net
image
Cum arată Maia, fiica lui Teo Trandafir, în 2026. Tânăra este complet schimbată de cum și-o amintea publicul!
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
Gogoși pufoase de post, făcute cu lingura. Rețeta pe care orice gospodină trebuie să o afle
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
