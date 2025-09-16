Donald Trump cere 15 miliarde de dolari despăgubire de la „New York Times”. „Sunt mândru să trag la răspundere acest ziar de scandal”

Donald Trump a anunțat inițierea unui proces de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, acuzând publicația de defăimare și propagandă politică pro-democrată.

Donald Trump a dat în judecată „New York Times”, într-un proces în care are solicită 15 miliarde de dolari pentru calomnie și defăimare. Acțiunea a fost anunțată luni seara, printr-o postare pe platforma Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a lansat acuzații grave împotriva publicației, pe care o consideră un instrument de propagandă al Partidului Democrat.

„Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de calomnie și defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva The New York Times, unul dintre cele mai rele și mai degenerate ziare din istoria țării noastre, care a devenit practic «portavocea» Partidului Democrat de stânga radicală”, a scris Trump.

Potrivit președintelui american, New York Times a dus o campanie de denigrare sistematică împotriva sa, a familiei și a mișcării America First de-a lungul anilor. El a menționat că publicația a susținut deschis candidatura Kamalei Harris la alegerile din 2024, fapt ce, în opinia sa, ar echivala cu „cea mai mare contribuție ilegală la campania electorală din toate timpurile”.

„Susținerea lor pentru Kamala Harris a fost de fapt plasată în centrul primei pagini a ziarului The New York Times, ceva nemaiauzit până acum!”, a afirmat Trump.

În continuarea postării, Donald Trump acuză publicaţia că „s-a angajat într-o metodă de minciuni care durează de zeci de ani” la adresa lui și a susținătorilor săi. şi susţine că New York Times a fost parte a unui „model de abuz” intenționat, care urmărește să-l discrediteze și să-i submineze agenda politică.

„Președintele vostru preferat (EU!), familia mea, afacerile mele, mișcarea America First, MAGA și națiunea noastră în ansamblu” - toate au fost ținta atacurilor media, a spus Trump.

El a precizat că procesul a fost depus în statul Florida, fără să ofere detalii suplimentare, iar Agenția Reuters a confirmat că plângerea a fost, într-adevăr, înregistrată în instanță.

Alte procese cu presa

Donald Trump a comparat această acțiune legală cu alte procese recente câștigate, în opinia sa, împotriva ABC News și George Stephanopoulos, precum și împotriva rețelei Paramount, în contextul unui interviu acordat de Kamala Harris în emisiunea „60 Minutes”. Aceste cazuri, spune el, s-ar fi încheiat cu acorduri financiare de 15 și respectiv 16 milioane de dolari.

„Sunt MÂNDRU să trag la răspundere acest ziar de scandal odată respectat”, a transmis președintele american. El a afirmat că New York Times, la fel ca alte instituții media, a folosit „un sistem extrem de sofisticat de alterare a documentelor și a imaginilor” pentru a-l defăima.

„New York Times a avut voie să mintă, să mă calomnieze și să mă defăimeze în mod liber mult prea mult timp, iar acest lucru se oprește ACUM! Procesul este intentat în marele stat Florida. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!”, şi-a încheiat el mesajul pe Truth.

Până la momentul redactării acestui articol, New York Times nu oferise un punct de vedere oficial.