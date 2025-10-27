Trump anunță că a fost supus unei examinări RMN: „A fost perfect”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări prin rezonanță magnetică (RMN), fără a oferi detalii despre motivul investigației. „A fost perfect”, le-a spus el reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în drum spre Tokyo.

O scanare prin rezonanță magnetică folosește magneți și unde radio pentru a oferi imagini detaliate din interiorul corpului. Această investigație poate fi utilizată pentru a monitoriza o gamă largă de afecțiuni, de la probleme cardiovasculare până la leziuni ale țesuturilor moi.

Starea de sănătate a președintelui

Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost cea mai în vârstă persoană instalată în funcția de președinte al SUA la începutul acestui mandat și este a doua cea mai în vârstă persoană care ocupă această poziție. La începutul lunii octombrie, medicul său a afirmat că președintele este „într-o stare de sănătate excepțională”, în urma unei evaluări medicale complete, relatează Agerpres.

Probleme medicale anterioare

În luna iulie, Casa Albă a dezvăluit că Trump prezenta umflături la nivelul gambelor și vânătăi la mâna dreaptă, după ce fotografiile oficiale au arătat glezne umflate și machiaj care acoperea partea afectată a mâinii. Medicul său, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare publicată la acea vreme că testele au arătat că umflăturile de la picioare erau cauzate de „insuficiență venoasă cronică”, o afecțiune benignă și comună la persoanele de peste 70 de ani.

În privința vânătăilor de pe mână, Barbabella a explicat că acestea reprezintă „o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângerile frecvente de mână și utilizarea aspirinei”, pe care Trump o ia ca parte a unui „regim standard de prevenție cardiovasculară”. De atunci, Casa Albă a minimizat îngrijorările legate de sănătatea președintelui, fără a oferi detalii despre tratamentul pentru problema de la picioare.