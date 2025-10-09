Trump urmează să efectueze vizita medicală anuală „de rutină”. Medicii au spus anterior că este într-o „stare de sănătate excelentă”

Președintele Donald Trump urmează să efectueze o vizită medicală anuală „de rutină” vineri, 10 octombrie, la Spitalul Militar Walter Reed, la periferia Washingtonului, anunţă miercuri într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Vineri dimineață, președintele Trump va vizita Spitalul Militar Walter Reed pentru o întâlnire planificată și o discuție cu trupele. În timp ce va fi acolo, președintele Trump va opri pentru a-și face controlul anual de rutină.

După, se va întoarce la Casa Albă. Președintele Trump ia în calcul să meargă în Orientul Mijlociu la scurt timp după asta”, a anuțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a efectuat deja o primă vizită medicală în aprilie. În urma acelei vizite, el a fost declarat într-o „stare de sănătate excelentă”, potrivit unui buletin al medicului preşedinţiei, Sean Barbabella, scrie News.ro.

Discuțiile legate de sănătatea președintelui republican au devenit tot mai dese, după ce unele fotografii au arătat vânătăi pe dosul mâinilor sale și, aparent, picioare umflate.

Drept consecință, Karoline Leavitt a venit cu detalii suplimentare despre starea de sănătate a lui Trump.

„Președintele a fost supus unui examen cuprinzător, inclusiv studii vasculare de diagnostic, eveniment bilateral al membrelor inferioare, care au fost efectuate ecografii Doppler venoase și au relevat insuficiență venoasă cronică, o afecțiune benignă și comună, în special la persoanele cu vârsta peste 70 de ani”, a declarat Leavitt.

Insuficiența venoasă cronică, sau IVC, apare atunci când venele din picioare nu pot transporta sângele înapoi la inimă în mod corespunzător, scrie The Guardian.

Acest lucru poate duce la acumularea de sânge în partea inferioară a picioarelor. În plus față de umflături, de obicei în jurul picioarelor și gleznelor, simptomele pot include dureri la nivelul picioarelor, senzație de greutate sau furnicături și varice.

Donald Trump nu bea alcool şi nu fumează, însă nu-şi ascunde slăbiciunea faţă de băuturi carbogazoase şi mâncarea lanţurilor fast-food.