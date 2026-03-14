Un petrolier grec, lovit de un „dispozitiv neidentificat” în Marea Neagră. La bord se afla și un român

Un petrolier grec a fost lovit de un „dispozitiv neidentificat” sâmbătă, 14 martie, în timp ce se apropia de portul rusesc Novorossiisk din Marea Neagră. La bordul navei se afla și un român.

Compania Maran Tankers Management, cu sediul în Atena, a explicat că nava sa de marfă Maran Homer a fost lovită de un „dispozitiv neidentificat” în timp ce se afla chiar în afara apelor teritoriale ruseşti, aşteptând instrucţiuni pentru a se îndrepta către terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorossiisk, scrie Agerpres.

Nava de tip Suezmax urma să preia o încărcătură de ţiţei kazah, conform companiei.

„Puntea şi echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta nicio marfă, iar mediul nu a fost poluat. Acesta a părăsit deja Novorossiisk”, a explicat compania într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Maritime din Grecia a precizat că cei 24 de membri ai echipajului - 10 greci, 13 filipinezi şi un român - sunt „în stare bună”.