Video Incendiu la un spațiu comercial din București. Fumul s-a răspândit pe toată casa scării, zeci de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 14 martie, la un spațiu comercial de la parterul unui bloc de pe Șoseaua Pantelimon, în București. Fumul s-a răspândit pe toată casa scării, iar un vârstnic a suferit un atac de panică.

UPDATE 18:27 - O persoană de 90 de ani a suferit un atac de panică

Potrivit Antena 3 CNN, zeci de persoane au fost evacuate din bloc, dată fiind gravitatea situației. De asemenea, o persoană de 90 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, întrucât a suferit un atac de panică. Cu toate acestea, a refuzat să meargă la spital.

UPDATE 18:08 - Incendiul a fost localizat

Pompierii transmit că incendiul s-a manifestat la un magazin mixt aflat la parterul unui bloc, pe o suprafață de aproximativ 80–100 mp, precum și la fațada imobilului, pe circa 5–10 mp, iar focul a fost localizat.

Incendiul a fost localizat.

„Fumul a pătruns în scara blocului și s-a propagat pe toată casa scării. În acest moment au fost realizate echipe de căutare-salvare pentru evacuarea locatarilor, dacă situația o impune”, transmite ISU B-IF.

Autoritățile transmit că au fost alertate 7 autospeciale de stingere, 2 SMURD, o autospecială de descarcerare, o autoscară și Detașamentul Special de Salvatori.