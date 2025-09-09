Video „Ascultă! Taci! Ești de mâna a doua”. Reacția furioasă a lui Trump către o jurnalistă care l-a confruntat cu propriile declarații

Donald Trump a avut un schimb tensionat cu jurnalista Yamiche Alcindor, după ce a fost întrebat despre o postare controversată în care vorbea despre un „război cu Chicago”. Președinte și-a catalogat propriul mesaj drept „știri false” și a atacat-o pe reporteriță.

Incidentul a avut loc duminică, în timp ce Trump părăsea Casa Albă pentru a merge la US Open. Yamiche Alcindor, jurnalistă NBC, l-a întrebat direct: „Încercați să intrați în război cu Chicago?”.

Replica lui Trump a venit imediat: „Când spui asta, dragă, sunt știri false”. Când Alcindor a încercat să insiste, tonul președintelui a devenit agresiv: „Ascultă. Taci. Ascultă. Tu nu asculți. Tu nu asculți niciodată. De aceea ești de mâna a doua. Nu vom merge la război. Vom curăța orașele noastre. Le vom curăța ca să nu omoare cinci oameni în fiecare weekend. Asta nu e război, e bun simț”.

Postarea controversată cu „Apocalypse Now”

Întrebarea jurnalistei venea după ce Trump publicase sâmbătă, pe Truth Social, un mesaj însoțit de o imagine generată de inteligență artificială, inspirată din filmul „Apocalypse Now”. În ilustrație, el apărea supraveghind elicoptere deasupra orașului Chicago.

Textul postării spunea: „Chicago urmează să afle de ce se numește Departamentul RĂZBOI”, aluzie la planul său de a redenumi Departamentul Apărării. Pe 5 septembrie, Trump semnase chiar un ordin executiv în acest sens, relatează publicația New York Post.

Reacții politice: „Amenințare la adresa unui oraș american”

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a criticat imediat mesajul pe platforma X: „Președintele Statelor Unite amenință că va intra în război cu un oraș american”.

Întrebat despre această interpretare, Trump a spus că este „fake news”. Totuși, atât textul postării, cât și imaginea folosită făceau referire explicită la Chicago.

Casa Albă încearcă să explice

Fostul șef al serviciului de frontieră, Tom Homan, a încercat să clarifice situația într-un interviu la CNN, susținând că Trump ar fi fost „scos din context”: „Administrația intră în război cu cartelurile criminale, cu imigranții ilegali, cu amenințările la adresa siguranței publice”.

Criticii subliniază însă că în postare apare silueta orașului Chicago, ceea ce sugerează o amenințare directă. Presa americană notează că cel mai probabil Trump a dorit să facă o trimitere spectaculoasă la filmul „Apocalypse Now”, dar a mers prea departe. Ulterior, pentru a evita explicații, a dat vina pe guvernatorul Pritzker și pe jurnaliști.