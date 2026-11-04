Participare record la votul anticipat și cheltuieli electorale record au contribuit la succesul democraților în 2026, inclusiv la victorii istorice în Senat în Kansas, Texas și Carolina de Sud. Alegătorii latino și tinerii s-au orientat decisiv spre democrați, o lovitură puternică pentru Trump și republicani.

Americanii au stat la cozi pentru a vota Foto: AFP

Democrații au revenit puternic la putere în Congres și în conducerea statelor americane la alegerile de marți, o respingere răsunătoare a agendei politice a lui Donald Trump.

France Press prezintă cifrele care spun povestea unei nopți istorice.

Participare record

Cifrele finale ale prezenței la vot nu sunt încă cunoscute, dar 61,7 milioane de americanii au votat în avans înainte de ziua alegerilor, potrivit Laboratorului Electoral al Universității din Florida. Cifra este un record net pentru votul anticipat la alegerile de la mijlocul mandatului în SUA. Ea i-a avantajat fără îndoială pe democrați, care votează de obicei mai des în avans decât republicanii.

Datele arată o participare mare în rândul afro-americanilor, al tinerilor și al altor categorii care îi sprijină de regulă pe candidații democrați, a relatat postul public NPR.

Valul a contribuit la o victorie categorică: democrații au câștigat toate cursele-cheie și au preluat controlul asupra ambelor Camere ale Congresului.

Finanțare record

Cheltuielile totale pentru alegerile din 2026 au urcat la un record de 11,9 miliarde de dolari, față de 8,9 miliarde în 2022, potrivit OpenSecrets, organizație nepartizană care monitorizează cheltuielile din politica americană.

Strângerea de fonduri și reclamele plătite au crescut puternic, pe fondul cheltuielilor făcute de comitetele de acțiune politică (PAC).

Aceste cheltuieli externe, conduse de aliatul miliardar al lui Trump, Elon Musk, i-au favorizat pe republicani cu aproximativ 360 de milioane de dolari.

Candidații democrați au reușit însă să-și strângă singuri fonduri. Candidații pentru Cameră și Senat au cheltuit un total fără precedent de 3,7 miliarde de dolari din fondurile proprii de campanie, iar democrații i-au depășit pe republicani cu 800 de milioane de dolari, potrivit OpenSecrets.

În Texas, candidatul democrat la Senat, James Talarico, a doborât recordul cu 145 de milioane de dolari strânși, de câteva ori mai mult decât cei 22 de milioane ai rivalului republican Ken Paxton, nevoit să se bazeze pe grupuri externe pentru finanțarea campaniei.

Primele victorii după decenii

Ultima dată când Kansasul a trimis un democrat în Senat a fost în urmă cu 94 de ani. Marți seară, Adam Hamilton l-a detronat pe senatorul republican în funcție Roger Marshall.

Hamilton, pastor al unei biserici metodiste uriașe și înregistrat ca republican până de curând, este primul democrat care câștigă un loc în Senat în acest stat rural și conservator din 1932.

Și Texasul a votat albastru pentru prima oară după decenii. Talarico a produs o surpriză majoră și a luat un loc în Senat în Texas pentru prima dată din 1988, cu un an înainte să se nască el.

Carolina de Sud a contrazis, de asemenea, istoria: a respins-o pe senatoarea Darline Graham, numită mai devreme în acest an în locul fratelui ei, Lindsey Graham, decedat, și a ales-o pe democrata Annie Andrews. Niciun democrat din Carolina de Sud nu mai fusese ales în Senat din 1998.

Tinerii și latino se îndepărtează de Trump

Bărbații tineri și alegătorii latino, două segmente esențiale pentru Trump, s-au îndepărtat clar de președinte și de Partidul Republican, arată sondajele la ieșirea de la urne.

Alegătorii hispanici l-au ajutat pe Trump să ajungă la putere în 2016 și au fost importanți în victoria din 2024, când au votat cu democrata Kamala Harris cu doar 51% la 48%, potrivit Pew Research.

În ultimele săptămâni, mai mulți alegători latino și-au exprimat furia față de Trump, spunând că se simt trădați.

Asta s-a văzut în sondajele NBC News la ieșirea de la urne de marți: latino au votat candidații democrați cu 62% la 35%.

Nici tinerii nu l-au mai susținut pe Trump. Potrivit NBC News, alegătorii de 18-29 de ani, bărbați și femei, au votat cu democrații în proporție de 72% la 25%, o schimbare puternică față de 2024, când tinerii s-au împărțit între Trump și Harris.