Video Moment rar cu Melania Trump: Prima Doamnă a aprins bradul național de Crăciun la Washington

Melania Trump a aprins joi seara bradul național de Crăciun, într-una dintre puținele sale apariții publice în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Ceremonia a avut loc pe Ellipse, în apropierea Casei Albe, într-o seară geroasă, dar plină de entuziasm.

Sursa video: X/ @TrendingAm67276

La ceremonia anuală, președintele Donald Trump a invitat-o pe Prima Doamnă să aprindă luminile bradului, spunând în fața mulțimii: „Prima doamnă va face onorurile”. Melania Trump, care a avut un rol discret în acest mandat, a numărat invers de la cinci la zero, apoi a apăsat butonul care a făcut ca bradul să se aprindă într-o strălucire aurie. „E o frumusețe”, a exclamat președintele când luminile au fost aprinse.

Atmosfera a fost completată de un program artistic variat, cu artiști precum legendele rock Beach Boys, cântărețul de muzică creștină Matthew West și interpreții country Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young și Warren Zeiders.

Mesajele președintelui: pace, sport și recunoștință

Într-o scurtă intervenție, Donald Trump a vorbit despre acordul de pace semnat în aceeași zi între Rwanda și Republica Democrată Congo. A adăugat că se bucură că mandatele sale nu au fost consecutive, deoarece acest lucru îi permite să fie la Casa Albă atunci când Statele Unite vor găzdui anul viitor Cupa Mondială de fotbal și Jocurile Olimpice de vară.

→ Imaginea 1/5: Melania Trump a aprins bradul național de Crăciun la Washington FOTO AFP

Președintele a transmis mulțumiri celor care îi ajută pe cei nevoiași, precum și polițiștilor, echipelor de intervenție de urgență, agenților de imigrare și vamă, dar și agenților de frontieră „care își riscă viața în fiecare zi”.

Un omagiu pentru membrii Gărzii Naționale

Trump a amintit și de incidentul tragic petrecut în ajunul Zilei Recunoștinței, când doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în apropiere de Casa Albă, unul dintre ei pierzându-și viața. Președintele a declarat că a discutat cu familia sergentului Andrew Wolfe, care se află în recuperare la spital.

Ceremonia s-a încheiat într-o atmosferă festivă, marcând oficial începutul sezonului de sărbători în capitala americană.