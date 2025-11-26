search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Video Imagini cu Melania Trump în Palm Beach de Ziua Recunoștinței, împreună cu soțul ei. Sărbătoarea, umbrită de îngrijorările privind costurile alimentelor

Publicat:

Melania Trump s-a alăturat președintelui Donald Trump, marți, 25 noiembrie, la începutul unei vizite de șase zile de Ziua Recunoștinței la Palm Beach. Cuplul prezidențial a sosit la câteva ore după ce a găzduit ceremonia anuală de grațiere a curcanului, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă a încercat să contracareze dezbaterea politică tensionată privind accesibilitatea, invocând „progrese incredibile” în reducerea prețurilor la alimente, scrie Palm Beach Post

În cele peste 12 șederi de weekend de până acum ale lui ale lui Donald Trump la reședința și clubul din Palm Beach, prima doamnă a SUA nu a călătorit niciodată împreună cu șeful statului, deși tatăl ei, Viktor Knavs, a făcut-o ocazional.

Prima doamnă a apărut zâmbitoare și relaxată, îmbrăcată la fel ca la ceremonia de grațiere a curcanului, într-o ținută maro, cu fustă și geacă.

Pentru președinte, sărbătoarea anuală a recunoștinței vine în contextul în care sondajele și rezultatele electorale arată că americanii sunt din ce în ce mai îngrijorați și nerăbdători în ceea ce privește costurile de trai.  Oamenii spun că se luptă să facă față cheltuielilor, deoarece plătesc mai mult pentru alimente, utilități și servicii medicale.

 În timpul zborului către Palm Beach County, președintele a declarat reporterilor că „ar prefera să nu” prelungească creditele fiscale care ajută la subvenționarea Obamacare pentru cei înscriși în aceste programe, scrie sursa citată.

Ceremonia de grațiere a curcanului. FOTO Instagram Donald Trump
Ceremonia de grațiere a curcanului. FOTO Instagram Donald Trump

„Cineva a spus că vrea să le prelungesc cu doi ani. Eu nu vreau să le prelungesc cu doi ani”, a spus Trump. Aș prefera să nu le prelungesc deloc. Poate că va fi necesară o anumită prelungire pentru a realiza altceva, deoarece legea privind îngrijirea medicală inaccesibilă a fost un dezastru.”

Pe lângă Melania Trump, consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, care și-a petrecut o parte din tinerețe în Palm Beach, directorul de comunicare Steven Cheung și procurorul general adjunct Todd Blanche au zburat, de asemenea, cu Air Force One, care a aterizat la Aeroportul Internațional Palm Beach la ora 20:22.

La bordul avionului prezidențial, Trump a renunțat la termenul limită cu miză mare privind Ucraina. La începutul acestei luni, Trump le-a dat liderilor Ucrainei termen până la sfârșitul acestei săptămâni să accepte un acord de pace care să pună capăt războiului cu Rusia, dar acum le-a spus reporterilor care călătoreau cu el că nu este cazul.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Ei au stabilit o dată. Data va fi undeva în viitorul foarte apropiat

Nu am un termen limită. Singurul termen limită pentru mine este momentul în care totul se va termina. Și cred că toată lumea este obosită de luptă în acest moment”, a spus Trump.

SUA

